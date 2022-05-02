MLB》備受期望卻未能兌現天賦 張育成好麻吉遭守護者DFA

張育成與布雷德利。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭守護者隊今天將大聯盟名單成員從28人縮編為26人，選擇將兩位前百大新秀，左投艾倫（Logan Allen）以及張育成的好友、一壘手布雷德利（Bobby Bradley）給指定讓渡（DFA）。

大聯盟本季因為封館導致春訓縮減，因此聯盟允許球隊在5月2日前將正規球員名單擴編為28人，但僅到5月2日就要回歸為26人的正常規模。由於守護者隊在冬天將許多農場裡面更年輕的大物好手給放進40人名單，導致他們不得不將兩位前百大新秀：布雷德利與艾倫兩人割愛，接下來他們可能會被交易、下放小聯盟或是釋出。

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官網指出，守護者去年將布雷德利叫上大聯盟後，就希望他能夠成為球隊進攻端的解答，然而這位曾兩度入選百大新秀，小聯盟5季全壘打數破20的砲手卻未能將天賦轉換到大聯盟，上個賽季雖敲出16轟，但打擊率2成08，標準化攻擊指數（OPS+）僅99，意味著他是比聯盟平均水準還差的打者。本季8場出賽布雷德利打擊率僅1成18，苦吞9次三振，OPS+更是淒慘的-30，因此在米勒（Owen Miller）與奈勒（Josh Naylor）健康的情況下，球隊完全沒有讓他上場的空間。

另一位曾在2019年入選百大新秀的艾倫狀況也不好，上個賽季他靠著絕佳的春訓表現搶得輪值一員，整季14場出賽、11場先發僅有2勝7敗，防禦率6.26，50.1局37次三振表現不佳。本季艾倫4場出賽都是中繼，然而與布萊德利情況一樣，在亨特吉（Sam Hentges）與摩根（Eli Morgan）表現更好，輪值也沒有迫切需求的情況下，艾倫並沒有多少發揮空間。

艾倫。（資料照）

值得一提的是，布雷德利與台灣好手張育成兩人擁有相當深厚的情誼，自2014年起的新秀球季就同隊，且從1A、高階1A、2A、3A都是隊友，這兩年他們也都在大聯盟擔任隊友，張育成也曾透漏兩人曾擔任過3年的室友，去年官方也曾在社群媒體張貼兩人在球場上打鬧的畫面，顯見友誼之深厚。

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