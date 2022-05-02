晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》備受期望卻未能兌現天賦 張育成好麻吉遭守護者DFA

2022/05/02 16:25

張育成與布雷德利。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕克利夫蘭守護者隊今天將大聯盟名單成員從28人縮編為26人，選擇將兩位前百大新秀，左投艾倫（Logan Allen）以及張育成的好友、一壘手布雷德利（Bobby Bradley）給指定讓渡（DFA）。

大聯盟本季因為封館導致春訓縮減，因此聯盟允許球隊在5月2日前將正規球員名單擴編為28人，但僅到5月2日就要回歸為26人的正常規模。由於守護者隊在冬天將許多農場裡面更年輕的大物好手給放進40人名單，導致他們不得不將兩位前百大新秀：布雷德利與艾倫兩人割愛，接下來他們可能會被交易、下放小聯盟或是釋出。

官網指出，守護者去年將布雷德利叫上大聯盟後，就希望他能夠成為球隊進攻端的解答，然而這位曾兩度入選百大新秀，小聯盟5季全壘打數破20的砲手卻未能將天賦轉換到大聯盟，上個賽季雖敲出16轟，但打擊率2成08，標準化攻擊指數（OPS+）僅99，意味著他是比聯盟平均水準還差的打者。本季8場出賽布雷德利打擊率僅1成18，苦吞9次三振，OPS+更是淒慘的-30，因此在米勒（Owen Miller）與奈勒（Josh Naylor）健康的情況下，球隊完全沒有讓他上場的空間。

另一位曾在2019年入選百大新秀的艾倫狀況也不好，上個賽季他靠著絕佳的春訓表現搶得輪值一員，整季14場出賽、11場先發僅有2勝7敗，防禦率6.26，50.1局37次三振表現不佳。本季艾倫4場出賽都是中繼，然而與布萊德利情況一樣，在亨特吉（Sam Hentges）與摩根（Eli Morgan）表現更好，輪值也沒有迫切需求的情況下，艾倫並沒有多少發揮空間。

艾倫。（資料照）

值得一提的是，布雷德利與台灣好手張育成兩人擁有相當深厚的情誼，自2014年起的新秀球季就同隊，且從1A、高階1A、2A、3A都是隊友，這兩年他們也都在大聯盟擔任隊友，張育成也曾透漏兩人曾擔任過3年的室友，去年官方也曾在社群媒體張貼兩人在球場上打鬧的畫面，顯見友誼之深厚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。