聽奧》雙金網球球后林家文開幕式掌旗 羽球、空手道好手明上陣

巴西聽奧開幕，台灣選手蓄勢待發。（體育署提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）開幕典禮於台灣時間今上午6點舉行，本屆為聽奧首度於拉丁美洲舉辦，我國代表隊選手均已蓄勢待發，期待在充滿熱情的拉丁美洲展現辛勤訓練成果。

聽奧為每4年舉辦1次的國際綜合性運動賽會，是聽障運動的最高殿堂，第1屆聽奧賽事於1924年舉辦，我國於1993年第17屆保加利亞聽奧首度參賽。

請繼續往下閱讀...

本屆賽會於台灣時間5月2日至16日（巴西時間5月1日至15日）舉行，我國共有39名選手參加田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等8種運動競賽，包括兩度刷新世界聽障女子標槍紀錄的許安誼、近年屢破世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的年輕好手許樂、現任世界聽障羽球球后沈彥汝、上屆賽會雙金網球球后林家文等都在選手之列。

我國掌旗官由上屆聽奧在網球女單及女雙項目奪得雙料金牌的林家文選手擔任，她也期待與團員們一同發揮台灣精神，拿下更多面獎牌，透過運動讓世界為台灣喝采。

明日起我國代表隊羽球鄭成鼎、陳忠羿、劉浩恩、沈彥汝、范榮玉、江巧羽、林頤，及空手道高文富、戴文祺、黃俊翰、陳柏駿等選手將打頭陣出賽，全代表團將士用命團結一致，期待攜手突破上屆4金5銀8銅的佳績。

台灣選手在開幕式進場。（體育署提供）

雙金網球球后林家文擔任掌旗官。（體育署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法