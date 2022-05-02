晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣棋王吳貴臨逝世 昔日曾1對150車輪戰

2022/05/02 16:53

台灣棋王吳貴臨（右）曾同時與一百五十名棋士對戰。（資料照，記者侯承旭攝）

〔中央社〕「台灣棋王」吳貴臨昔日曾以1人之姿與150名棋士下棋，展現堅強的棋力和縝密思緒能力，為台灣唯一的象棋九段棋士，近年受攝護腺癌與癌細胞轉移所擾，1日晚間逝世，享年59歲。

吳貴臨小時候曾接觸圍棋，7歲受叔叔的影響，開始學習象棋，並決定專攻象棋，曾拿下世界錦標賽亞軍，更多次奪下季軍，並曾代表台灣參加2010年廣州亞運。

吳貴臨為台灣唯一的象棋九段棋士，棋力深厚，更曾1對150名棋士車輪戰創紀錄，當時一舉打敗131名棋士，勝率高達87%，而妻子高懿屏過去也是中國知名棋士，比吳貴臨小14歲，兩人結婚後，一同在台灣致力於推廣象棋。

高懿屏4月24日就曾在臉書提及吳貴臨病情，盼能尋求協助開放使用新藥治療，吳貴臨在罹患攝護腺癌後，今年初因癌細胞轉移至脊椎壓迫到神經而動刀，後來再因癌細胞轉移至其他處，再度住院治療。

高懿屏相隔一週再度發文，吳貴臨已在昨晚去世，她在臉書寫下：「我的先生吳貴臨於2022年5月1日晚間8時58分安詳地去了另一個地方，你選在我生日的第2天，為我過完了生日，離開了，謝謝你。」

網路名人石明謹過去曾學習象棋，高中時在馬來西亞念書時，因當時負責接待參加亞洲盃的台灣選手，與吳貴臨有數面之緣。

石明謹接受中央社訪問時表示，吳貴臨私底下個性幽默、喜歡指導後輩，即使已經身為頂尖棋士，但為人依舊和藹可親。

在石明謹印象中，吳貴臨棋風變化多端，在台灣比較少見，且想法多元，勇於嘗試不同棋路。

面對台灣棋壇國寶級人物吳貴臨逝世，石明謹大嘆可惜，他認為，吳貴臨是過去30年在國際賽中少數能威脅到中國的棋士，而象棋也是台灣在國際賽上具有優勢的項目，呼籲未來能有更多人能關注象棋圈，瞭解象棋在台灣發展面臨的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。