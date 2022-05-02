NBA》獨行俠討不到便宜？ 美媒撰文點出太陽絕對優勢

布克與東契奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽來到次輪階段，各隊競爭也愈趨白熱化。由東契奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠，將碰上連續兩季拿下西部霸主的太陽。縱使東契奇在對上爵士的系列賽發揮出色，但美媒卻列出數據，指出獨行俠面對太陽極可能討不到任何一點便宜。

《達拉斯晨報》記者湯森德（Brad Townsend）撰文指出，獨行俠對陣太陽已慘吞9連敗，且最近5次交手中，獨行俠在第四節皆讓太陽予取予求，單節攻下至少30分，顯然完全拿太陽團隊沒轍；此外，本季包括季後賽，當太陽以領先進入決勝節時，戰績為獨走的50勝0敗。

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更令獨行俠雪上加霜的是，即便近2季，他們以領先進入決勝節的戰績共為83勝13敗，但13敗中有5敗皆慘遭太陽毒手。文章也點出獨行俠必須嚴加看防的致命人物，那就是前戰對上鵜鶘狂轟33分、命中率百發百中的太陽一哥保羅（Chris Paul）。

不過本季雙方3次交手中，東契奇就缺陣了2戰；且在獨行俠發動交易，送走波辛傑斯（Kristaps Porzingis），並迎來汀維迪（Spencer Dinwiddie）與射手貝坦斯（Davis Bertans）後，雙方便未再交手過。本系列賽將會是太陽首度碰上全新陣容的獨行俠，屆時獨行俠能否成功限制火熱的保羅與布克（Devin Booker），也成為決定系列賽走向的一大關鍵。

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