電競》白目！俄羅斯選手比賽中畫「Z」字 下場超悽慘

Pure在小地圖畫上Z字導致他被開除。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯武裝烏克蘭至今尚未停戰，近日《DOTA 2》一個東歐職業聯賽竟又發生有戰隊的俄羅斯選手在比賽中於小地圖畫「Z」字的爭議舉動，最終該隊伍被整季禁賽，且該選手也因此被開除。

近期由於俄羅斯武裝入侵烏克蘭的行為，國際奧會（IOC）就建議所有國際單項運動組織禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽，僅能讓這兩個國家的選手以中立選手身分上場，同時不得以在頒獎時播放國歌。

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不過儘管兩國選手只能以中立選手身分參賽，但自20歲體操選手庫利亞克（Ivan Kuliak）於頒獎典禮時穿著貼上「Z」字的衣服支持俄國戰爭遭罰後，陸續出現有運動員因為力挺普廷（Vladimir Putin）被罰或者贊助商撤資的狀況發生，展示Z字也被視為象徵支持俄國入侵。

然而在電競圈中竟也發生類似場景，俄羅斯戰隊《Virtus Pro》近期受到歐洲聯賽的限制只能以《Outsiders》出席比賽，先前他們在與《Mind Games》對戰時，選手Pure（Ivan Moskalenko）竟在比賽暫停時於地圖中畫出一個明顯的Z字，且對手戰隊還有兩位成員是烏克蘭人，挑釁意味濃厚，而Pure的隊友也在發現他畫Z字後馬上將其遮蓋住。

Pure（Ivan Moskalenko）害自家隊伍被禁賽且他自己也被開除。（圖片取自推特）

事發後Outsiders直接遭到發行商《Valve》禁賽且失去季後賽資格，Pure發表聲明道歉，後續《Virtus Pro》也發表聲明且做出懲處，指出他們對於《Valve》的處罰感到震驚，雖然他們明白發行商得採取紀律處分，但因一位玩家在小地圖上作畫導致整隊被禁賽且失去參加錦標賽的資格絕對是首例。

不過《Virtus Pro》在聲明中也指出，不論蓄意與否，所有的行動都會產生後果，且《Virtus Pro》一直都反對在電子競技中煽動仇恨，因此他們將與Pure解約，因為他的行為不配作為一個職業選手，還導致隊伍失去資格，更讓《Virtus Pro》與其他國際電競社群的關係造成巨大的傷害。

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