NFL》布雷迪也曾是他手下敗將 前超級盃MVP四分衛今遭釋出

佛斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥熊日前宣布，將釋出陣中33歲資深四分衛佛斯（Nick Foles），今日佛斯的經紀人也正式向NFL媒體證實此消息。佛斯於過去兩個球季為熊隊出賽10場，其中先發8場拿下3勝5敗，傳出2102碼與11記達陣。

2020年球季，芝加哥熊用第四輪選秀籤向傑克遜維爾美洲虎換來佛斯。而在去年選進新生代四分衛費爾茲（Justin Fields）後，芝加哥熊今也決定與這位昔日的2018年超級盃MVP分道揚鑣。芝加哥熊球團選擇釋出，並非交易佛斯，讓他能自行決定未來的新東家，對此佛斯也向球團表達感激之意。

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佛斯於2012年第88順位被費城老鷹選中，並於隔年入選職業盃。2015、2016年球季，佛斯透過交易先後轉戰聖路易公羊（現洛杉磯公羊）與堪薩斯酋長，得到的先發機會銳減，直至2017年回鍋老鷹，也讓佛斯的生涯迎來轉機。

該年老鷹主戰四分衛溫茲於第15週賽事前無預警受傷，球隊只好啟用佛斯頂替先發重任，未料他跌破眾人眼鏡，帶領老鷹一路過關斬將挺進超級盃，並以41：33，擊敗由傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）所領軍的新英格蘭愛國者，奪下該年超級盃冠軍。佛斯不僅榮獲超級盃MVP，也粉碎布雷迪的連霸美夢。

然而在此之後，佛斯並未再複製當年成績。他於2019年球季輾轉至美洲虎，隔年透過交易來到芝加哥熊。如今遭到釋出，恐怕只能等待陣中主力四分衛出走的西雅圖海鷹或休士頓德州人，願不願意提供新合約給這位33歲的老將。

佛斯截至目前10年NFL生涯，共傳出14003碼、82記達陣與43次抄截，傳球成功率為62.4%。

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