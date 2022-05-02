網球》前網壇傳奇將入獄 曾被執教過的喬帥不捨：心碎

貝克與喬科維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕德國前球王、網壇傳奇選手貝克（Boris Becker）日前因為破產後隱匿數十萬英鎊的資產被判2年6個月監禁，曾被他執教過的球王喬科維奇（Novak Djokovic）談起自己的師傅，直言已經「心碎」。

54歲的貝克曾執教過喬科維奇3年，而在貝克因為被宣布破產後非法轉移大量金錢與隱瞞資產遭判刑2年6個月後，喬科維奇坦言自己感到心碎：「我只是心碎了，我的意思是，為他感到心碎。」、「他是朋友，一個老朋友，一個3、4年的教練，一個被我視為生命中很親近的人，他也為我的職業生涯貢獻許多成功。」

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報導指出，貝克在今年4月8日時被宣判4項違反英國《破產法》的罪名，並在上周五遭到定罪得入獄2年6個月。這位3屆溫網冠軍在積欠約5000萬英鎊時，於2017年6月時被倫敦法院宣告破產，但他卻被發現在破產後將大量的英鎊從商業帳戶轉移到其他的帳戶，藉此來躲避債務。

喬科維奇指出，他並不會去評論貝克被定罪的細節：「我只是希望他能夠度過在監獄的這段時期，而當他出來後，你知道的，能夠去過一個，我不知道是否能用『正常』這個字眼，因為他的生活一定會被改變。」、「我只能為他禱告。我希望他的生理與心理健康都能夠好起來，因為這會是最具挑戰的部分。」

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