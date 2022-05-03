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中職》WAR榜揭兄弟擁三大王牌洋投 「和製潛水艇」用處引熱議

2022/05/03 06:54

泰迪、象魔力與德保拉目前是本季WAR排行榜的一、二、四名。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟宣布簽下罕見的下勾投手，具有大聯盟與豐富日職資歷的「和製潛水艇」牧田和久，不過有鑑於兄弟三洋投至今表現相當優異，這項異動在簽約前就引起兄弟迷熱烈討論，正式簽約後也依舊讓許多兄弟迷議論紛紛。

本季中信兄弟戰績9勝8敗雖僅排在聯盟第三，但三大洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）、象魔力（Shawn Morimando）與德保拉（José De Paula）的表現相當傑出。根據數據顯示，本季中職WAR排行榜前4名中，兄弟三大洋投全數名列其中，泰迪WAR高達0.91排在第一名，象魔力以0.87排在第二，0.78的德保拉排在第四，唯一能夠排在前三的非兄弟投手，是樂天桃猿的的霸林爵，他以0.81排在第三。

兄弟最初想要簽下牧田和久的消息引起兄弟迷討論，許多球迷認為目前陣中三王牌的配置已經夠用，沒道理再花錢簽下第四名洋投：「想不出找他的理由了」、「四個都排不了了第五個幹嘛」不過也有兄弟迷認為，應是要補強牛棚，但又被質疑為何不讓擁有牛棚經驗的象魔力轉牛棚就好：「洋投備胎」、「有錢當然多找備胎，經驗上，一年不可能只用四洋將」、「不試試看怎麼知道，低肩側投的欸」、「以備不時之需有什麼不好」。

牧田和久。（資料照，記者林正堃攝）

在簽約後，兄弟迷也樂觀表示：「難保三張A不會低潮或受傷，備胎找得好」、「預備洋投一定要準備好啊，因為通常最後都是會用到...」、「積極備案很棒啊！」、「這三年到底怎麼回事，招募洋將變這麼強？」、「福來喜領機票吧」、「一軍開箱才知道好不好用 做季後賽的洋將參考」。

其實不只兄弟迷對於簽下牧田和久感到疑問，樂天桃猿首席教練古久保健二也曾在受訪時感到納悶，指出中信兄弟目前洋將空間應該很有限，不曉得會怎麼樣使用他。

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