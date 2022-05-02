NFL》選進2名相同位置新秀 海盜仍盼5屆明星近端鋒回歸

葛朗科斯基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣海盜於今年選秀會第四輪106順位與第六輪218順位，選進來自華盛頓大學的歐頓（Cade Otton）與明尼蘇達大學的基夫（Ko Kieft）等兩名近端鋒。外界也好奇，海盜是否已經在為目前尚未宣布回歸的7屆明星近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski）尋找接班人。

不過海盜總管里奇（Jason Licht）聲明，這並不影響葛朗科斯基在陣中的地位。選秀結果公布後，里奇向媒體表示，「我仍會給予他（葛朗科斯基）時間，我們依然保持聯繫。我想不管我們選了幾個近端鋒都不重要，我相信Rob欣然接受。我們在選秀會上的決定，並不代表預測了球隊的未來走向。」

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本屆選秀會於拉斯維加斯舉行，葛朗科斯基也在選秀期間於當地舉辦派對。當時他接受《TMZ》採訪透露，儘管他尚未決定是否回歸球場，但如果真要他復出，海盜會是他的唯一選擇，「我只會為了海盜打球，我愛海盜球團，我愛那裡的所有人，對我來說他們有如家人。」

在老戰友布雷迪閃電復出後，球迷也期盼葛朗科斯基能再回歸賽場，與布雷迪一同奮戰。據《ESPN》報導指出，葛朗科斯基目前仍居住在坦帕灣地區，並於休季期間，每週固定2天到海盜場館進行訓練，以維持自身體能。

然而即便如此，海盜仍須為葛朗科斯基的離開做好準備。在葛朗科斯基無法確定是否回歸，以及霍華德（O.J. Howard）轉戰比爾下，海盜在近端鋒的戰力確實較為薄弱。而新秀近端鋒歐頓在華盛頓大學出賽39場，繳出695碼與5次達陣，預計能緩解海盜在近端鋒上的缺口。

歐頓。（資料照，美聯社）

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