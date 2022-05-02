晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NFL》選進2名相同位置新秀 海盜仍盼5屆明星近端鋒回歸

2022/05/02 21:52

葛朗科斯基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣海盜於今年選秀會第四輪106順位與第六輪218順位，選進來自華盛頓大學的歐頓（Cade Otton）與明尼蘇達大學的基夫（Ko Kieft）等兩名近端鋒。外界也好奇，海盜是否已經在為目前尚未宣布回歸的7屆明星近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski）尋找接班人。

不過海盜總管里奇（Jason Licht）聲明，這並不影響葛朗科斯基在陣中的地位。選秀結果公布後，里奇向媒體表示，「我仍會給予他（葛朗科斯基）時間，我們依然保持聯繫。我想不管我們選了幾個近端鋒都不重要，我相信Rob欣然接受。我們在選秀會上的決定，並不代表預測了球隊的未來走向。」

本屆選秀會於拉斯維加斯舉行，葛朗科斯基也在選秀期間於當地舉辦派對。當時他接受《TMZ》採訪透露，儘管他尚未決定是否回歸球場，但如果真要他復出，海盜會是他的唯一選擇，「我只會為了海盜打球，我愛海盜球團，我愛那裡的所有人，對我來說他們有如家人。」

在老戰友布雷迪閃電復出後，球迷也期盼葛朗科斯基能再回歸賽場，與布雷迪一同奮戰。據《ESPN》報導指出，葛朗科斯基目前仍居住在坦帕灣地區，並於休季期間，每週固定2天到海盜場館進行訓練，以維持自身體能。

然而即便如此，海盜仍須為葛朗科斯基的離開做好準備。在葛朗科斯基無法確定是否回歸，以及霍華德（O.J. Howard）轉戰比爾下，海盜在近端鋒的戰力確實較為薄弱。而新秀近端鋒歐頓在華盛頓大學出賽39場，繳出695碼與5次達陣，預計能緩解海盜在近端鋒上的缺口。

歐頓。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。