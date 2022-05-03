網球》大坂直美溫網混雙搭檔會是誰？2名將呼聲最高

大坂直美。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美日混血名將大坂直美昨在馬德里大師賽止步32強，這位四屆大滿貫冠軍得主賽後透露，自己將在6月27日開打的溫網參加混雙賽事。

有傷在身的大坂直美，昨在不擅長的紅土場地以3：6、1：6不敵地主好手索里貝絲·托摩（Sara Sorribes Tormo），她透露為了參加雙打賽事，最近特別將重點放在小球上。

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「我最近很專心在練網前球，因為準備要在溫網打混雙，」大坂直美賽後受訪時表示，「很驚人對吧？我自己也很驚訝。」

大坂直美除了沒有混雙經驗，上次在WTA巡迴賽打雙打已經要追溯至2017年與姐姐Mari合拍，「我真的不想讓我的搭檔失望，因為每次打雙打時我都會不停說抱歉，我不要成為別人的負擔。」

至於屆時將找誰搭檔參賽？大坂直美尚未透露人選也持開放態度，表示只要任何選手有意願都能來找自己合作，「時間到了再來決定不是更有趣嗎？我很確定如果你們想猜就可以猜到是誰。」她態度曖昧地說道。

WTA官方推特也因此發文請球迷預測，英國前球王穆雷（Andy Murray）以及澳洲爭議好手「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）呼聲最高，也有人提議可以找日本名將錦織圭。

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