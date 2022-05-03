網球》前美網冠軍傷癒復出一勝難求 過來人穆雷暖心鼓勵

穆雷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬德里大師賽男子賽事正式點燃戰火，英國前球王穆雷（Andy Murray）首輪以6：3、6：4擊敗前美網冠軍提姆（Dominic Thiem），穆雷賽後也以過來人身分對傷癒復出的後輩給予暖心鼓勵。

穆雷此役完全沒被破發，首盤在第6局成功突破後，順勢搶得聽牌先機，次盤雖在第一個發球局就面臨3個破發點，但展現強心臟一一化解，並在提姆下個發球局反將一軍，讓28歲的奧地利好手在1小時47分鐘的苦戰後棄械投降。

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穆雷近年深受髖關節傷勢所苦，職業生涯一度面臨就此告終的危機，而2020年拿下美網冠軍後遭遇低潮的提姆，則是因為手腕的傷近期才重新回歸賽場，不過復出後至今一勝難求。

同是尋求東山再起的兩大名將今隔網對決，取得晉級門票的穆雷賽後被問及提姆的表現時提到，復出這條路很辛苦，尤其是心態上會需要一點時間找回自信，「我20歲的時候手腕也受過傷，過程也很艱難，需要一點時間才能再次舒服地用正拍擊球。」

穆雷提到，提姆是大量運用手腕的類型、有很多上旋球，「很顯然他還需要一點時間，但他還是打得很好、發球、移動都沒問題，只是需要時間。」

提姆。（美聯社）

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