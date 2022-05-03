NBA》詹皇遭川普諷「該變性當女人」 還捲入巫師畢爾交易謠言

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）再度與湖人隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）槓上，他今天在一場共和黨集會中諷詹姆斯應該考慮變性當女人。

預計將重新競選2024年美國總統的川普今天說到，「我要對我不太喜歡的詹姆斯說，LeBron，你有沒有想過做女人？如果你這樣做，我會讓你加入我的籃球隊。」台下成千上萬的人則為川普的言論喝采。

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川普和詹姆斯不合已久，詹姆斯曾在2016年與民主黨的參選人希拉蕊一起出席活動，並在川普當選後透過採訪表達自己的不適，川普後來回應：「我喜歡麥可喬丹，他比較強，而且他不沾染政治。」

與此同時湖人隊興起交易謠言，美媒《nbaanalysis》報導指出湖人需要交易詹姆斯，換取巫師隊的畢爾（Bradley Beal）加2024、26年首輪籤。

報導強調，湖人想交易詹姆斯有誘因，畢竟他若不續約，與湖人合約將在下個賽季到期，球團會想換取一些回報。此外，畢爾在巫師隊期間就與魏斯布魯克一起共事過，他若加盟湖人隊將有很大的幫助。

如果詹姆斯去巫師，加上波辛吉斯、庫茲馬，會變成一支很有競爭力的球隊。

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