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NBA》夢幻隊小心了！恩比德爆將轉籍法國 有望出戰巴黎奧運

2022/05/03 09:51

恩比德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）目前仍跟著球隊在季後賽奮戰，不過他顯然已經放眼巴黎奧運，根據法媒指出，他正申請轉籍法國，2024年有望攜手爵士戈貝爾（Rudy Gobert）等人出戰五環殿堂。

恩比德在首輪季後賽先後出現不少傷勢，包括右手拇指韌帶撕裂傷、眼窩骨折，輕微腦震盪等，今天與熱火的次輪首戰缺陣，費城球團昨透露他有望在G3或G4回歸。

目前七六人能在季後賽走得多遠不得而知，不過恩比德已經把目光放在兩年後的巴黎奧運，來自喀麥隆、目前有家人居住在法國的他有極高機會為地主國參賽。

根據法媒《RMC Sport》報導，從未參加國際賽事的恩比德日前已經申請入籍法國的相關程序，預計6月會到法國完成相關手續。

根據FIBA的規定，每個國家只能有一名歸化外援，法國隊不僅現在沒有外援，包括尼克隊富尼耶（Evan Fournier）以及傳奇球星帕克（Tony Parker）都曾反對歸化外援加入國家隊。

法國隊上屆東京奧運在小組賽就擊敗美國，雖然金牌戰遭復仇成功，不過仍收下隊史第三面銀牌，下屆若能找來恩比德助拳，實力絕對不容小覷，NBA記者史坦（Marc Stein）就表示，恩比德、戈貝爾加上18歲天才中鋒、2023年選秀狀元熱門的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），這樣的前場陣容會帶給美國隊極大威脅。

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