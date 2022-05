MLB》大都會本季惹是生非！ 休總遭大聯盟禁賽1場（影音）

休瓦特。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟今天宣布,對大都會總教練休瓦特(Buck Showalter)執行禁賽1場,原因是認為他故意下達指令,對單場雙響砲的費城人重砲史瓦伯(Kyle Schwarber)投觸身球。此外大都會後援投手羅培茲(Yoan Lopez)則因為對史瓦伯多次故意想投觸身球遭禁賽3場。

大聯盟官網今天報導指出,「大都會隊本賽季造成多次近身球衝突,除被禁賽之外還有罰款」,罰款金額則沒有透露。

羅培茲在2日紐約主場對上費城人的比賽,球隊以10:4領先時,第9局公然想向對方主砲史瓦伯丟觸身球,這可能是因自家游擊手林多(Fransico Lindor)在第8局被觸身球丟中引起的報復投球。

雖然史瓦伯最後敲出滾地球出局,但大都會的報復投球持續,羅培茲接下來又把球精準地丟到下一棒波姆(Alec Bohm)身上。

上個月28日,羅培茲還捲入與紅雀隊的板凳清空衝突,他朝紅雀主將艾倫納多(Nolan Arenado)丟94英哩頭部近身球引起對方大怒:「你再來啊!」兩隊板凳清空後艾倫納多被驅逐出場、還被禁賽2場。

