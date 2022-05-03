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MLB》大都會本季惹是生非！ 休總遭大聯盟禁賽1場（影音）

2022/05/03 09:39

休瓦特。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天宣布，對大都會總教練休瓦特（Buck Showalter）執行禁賽1場，原因是認為他故意下達指令，對單場雙響砲的費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）投觸身球。此外大都會後援投手羅培茲（Yoan Lopez）則因為對史瓦伯多次故意想投觸身球遭禁賽3場。

大聯盟官網今天報導指出，「大都會隊本賽季造成多次近身球衝突，除被禁賽之外還有罰款」，罰款金額則沒有透露。

羅培茲在2日紐約主場對上費城人的比賽，球隊以10：4領先時，第9局公然想向對方主砲史瓦伯丟觸身球，這可能是因自家游擊手林多（Fransico Lindor）在第8局被觸身球丟中引起的報復投球。

雖然史瓦伯最後敲出滾地球出局，但大都會的報復投球持續，羅培茲接下來又把球精準地丟到下一棒波姆（Alec Bohm）身上。

上個月28日，羅培茲還捲入與紅雀隊的板凳清空衝突，他朝紅雀主將艾倫納多（Nolan Arenado）丟94英哩頭部近身球引起對方大怒：「你再來啊！」兩隊板凳清空後艾倫納多被驅逐出場、還被禁賽2場。

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