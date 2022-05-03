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網球》納達爾稱溫網禁賽不公平 從軍烏國球星三大質問反擊

2022/05/03 10:42

納達爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕針對西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）日前稱溫網禁止雙俄球員參賽不公平，棄拍從戎的烏克蘭退役好手斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky）在推特反擊，提出三個問題質問「蠻牛」的發言。

烏俄戰爭未歇，6月底開打的溫網宣布禁止俄羅斯與白俄球員參賽，網壇大咖球星受訪時都不免被問及看法，納達爾在馬德里大師賽賽前記者會上表示，這個決定對俄羅斯選手不公平，「現在發生的戰爭不是他們的錯，我為他們感到遺憾，我也希望事情不要如此發展，但到頭來我們都知道這不是我們可以決定的。」

納達爾表示，政府實施相關措施時，大家就必須遵守，不過溫網的例子是官方給出建議，但溫網決定採取了最嚴厲的措施，而擁有2000分積分的大滿貫又是一年之中最重要的賽事。

不過納達爾除提到這項決定對俄羅斯球員來說不公平外，也不忘在最後表示，看到現在正遭受極大痛苦的烏克蘭人民，網球比賽似乎也沒那麼重要了。

然而納達爾上述這番發言讓為祖國參戰的斯塔霍斯基十分不滿，他昨天就轉發《路透》的訪問新聞表示，「納達爾我們以前一起比賽、在巡迴賽對決，請告訴我烏克蘭選手回不了家就公平嗎？烏克蘭小孩無法打球就公平嗎？烏克蘭人民死去就公平嗎？」

斯塔霍斯基。（資料照，歐新社）

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