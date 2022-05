MLB》母鴨帶小鴨？達比修被4名隊友模仿毫不知情網笑翻（影音）

達比修。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕教士日籍投手達比修有與隊友關係融洽,日前賽前被捕捉到走在場上時被4名隊友模仿動作,畫面相當逗趣。

昨天教士與海盜賽前,由於非先發之日,達比修有悠閒地從休息區走到外野,不過絲毫沒有發現後面跟著的四名隊友都在悄悄模仿他的一舉一動。

走在達比修有身後的克萊文傑(Mike Clevinger)、史奈爾(Blake Snell)、馬奈亞(Sean Manaea)以及戈爾(MacKenzie Gore) 先是模仿達比修摸摸帽沿、接著他轉頭、四人也跟著轉頭,並學他右手擺動一路走到外野草皮,只要達比修出現什麼動作,四人也跟著複製貼上,而達比修一直到在外野站定位後才發現隊友在身後幹了什麼好事。

這段畫面隨後引發熱議,獲得不少媒體轉發,「他們好像達比修的小鴨子們」、「他竟然完全不知道,太好笑了」,還登上大聯盟官網,就連後來達比修本人都忍不住在推特分享。

The Padres pitchers all copied Yu Darvish and it was hilarious



(via @BallySportsSD)pic.twitter.com/d8aliuzbqh