MLB》母鴨帶小鴨？達比修被4名隊友模仿毫不知情網笑翻（影音）

達比修。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍投手達比修有與隊友關係融洽，日前賽前被捕捉到走在場上時被4名隊友模仿動作，畫面相當逗趣。

昨天教士與海盜賽前，由於非先發之日，達比修有悠閒地從休息區走到外野，不過絲毫沒有發現後面跟著的四名隊友都在悄悄模仿他的一舉一動。

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走在達比修有身後的克萊文傑（Mike Clevinger）、史奈爾（Blake Snell）、馬奈亞（Sean Manaea）以及戈爾（MacKenzie Gore） 先是模仿達比修摸摸帽沿、接著他轉頭、四人也跟著轉頭，並學他右手擺動一路走到外野草皮，只要達比修出現什麼動作，四人也跟著複製貼上，而達比修一直到在外野站定位後才發現隊友在身後幹了什麼好事。

這段畫面隨後引發熱議，獲得不少媒體轉發，「他們好像達比修的小鴨子們」、「他竟然完全不知道，太好笑了」，還登上大聯盟官網，就連後來達比修本人都忍不住在推特分享。

The Padres pitchers all copied Yu Darvish and it was hilarious



（via @BallySportsSD）pic.twitter.com/d8aliuzbqh — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） May 2, 2022

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