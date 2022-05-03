晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》統一獅推3種結緣小物 有球必應廟宇季現場贈送！

2022/05/03 12:00

統一獅廟宇季結緣小物限量贈送。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅上半季第三檔主題活動「有球必應廟宇季」，5月12日至15日在台南棒球場熱鬧登場，球團特別推出三種專屬結緣小物「惠安沉立香」、「迷你桌上型獅吼三角旗」、「平安符袋」現場贈送。

統一獅宣布，三種結緣小物在5.12（四）、5.14（六）及5.15（日）連續三場賽事，持當日賽事ibon預售票，現場排隊即可兌換，每場限量贈送，送完為止，每人每次排隊至多持四張門票兌換四份。凡購買2022年統一獅台南主場季票者，保留贈品兌換，請至年度季票服務攤位現場報到領取。

本次府城獅吼宮三款廟宇季結緣小物，最特別的就是府城獅吼宮沉香，重量38公克，結合源起台南佳里宏興製香舖聯名合作製作，宏興製香舖自1965年創始，堅持做出天然好香的職人精神，也是各大廟宇合作夥伴，將於府城獅吼宮萊恩獅王建醮大典首日持ibon門票限量贈送。

喜歡好品質沉香的信眾，就算錯過也別氣餒，本次府城獅吼宮，特別由臺南在地60年老店宏興製香舖用心製作，長期販售服務，詳細訂購服務，另行公告。

惠安沉立香。（統一獅提供）

5.12（四）悍將vs獅 台南棒球場

兌換時間：17:00起，換完為止

兌換地點：右外野廣場贈品兌換處

結緣小物：府城獅吼宮沉立香

兌換規則：持當日賽事ibon門票現場排隊兌換，每人每次至多持四張門票兌換四份，限量兌換換完為止

迷你桌上型獅吼三角旗。（統一獅提供）

5.14（六）龍vs獅 台南棒球場

兌換時間：14:30起，換完為止

兌換地點：右外野廣場贈品兌換處

結緣小物：府城獅吼宮桌上三角旗

兌換規則：持當日賽事ibon門票現場排隊兌換，每人每次至多持四張門票兌換四份，限量兌換換完為止

平安符袋。（統一獅提供）

5.15（日）猿vs獅 台南棒球場

兌換時間：14:30起，換完為止

兌換地點：右外野廣場贈品兌換處

結緣小物：府城獅吼宮平安符袋

兌換規則：持當日賽事ibon門票現場排隊兌換，每人每次至多持四張門票兌換四份，限量兌換換完為止

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。