中職》統一獅推3種結緣小物 有球必應廟宇季現場贈送！

統一獅廟宇季結緣小物限量贈送。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅上半季第三檔主題活動「有球必應廟宇季」，5月12日至15日在台南棒球場熱鬧登場，球團特別推出三種專屬結緣小物「惠安沉立香」、「迷你桌上型獅吼三角旗」、「平安符袋」現場贈送。

統一獅宣布，三種結緣小物在5.12（四）、5.14（六）及5.15（日）連續三場賽事，持當日賽事ibon預售票，現場排隊即可兌換，每場限量贈送，送完為止，每人每次排隊至多持四張門票兌換四份。凡購買2022年統一獅台南主場季票者，保留贈品兌換，請至年度季票服務攤位現場報到領取。

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本次府城獅吼宮三款廟宇季結緣小物，最特別的就是府城獅吼宮沉香，重量38公克，結合源起台南佳里宏興製香舖聯名合作製作，宏興製香舖自1965年創始，堅持做出天然好香的職人精神，也是各大廟宇合作夥伴，將於府城獅吼宮萊恩獅王建醮大典首日持ibon門票限量贈送。

喜歡好品質沉香的信眾，就算錯過也別氣餒，本次府城獅吼宮，特別由臺南在地60年老店宏興製香舖用心製作，長期販售服務，詳細訂購服務，另行公告。

惠安沉立香。（統一獅提供）

5.12（四）悍將vs獅 台南棒球場

兌換時間：17:00起，換完為止

兌換地點：右外野廣場贈品兌換處

結緣小物：府城獅吼宮沉立香

兌換規則：持當日賽事ibon門票現場排隊兌換，每人每次至多持四張門票兌換四份，限量兌換換完為止

迷你桌上型獅吼三角旗。（統一獅提供）

5.14（六）龍vs獅 台南棒球場

兌換時間：14:30起，換完為止

兌換地點：右外野廣場贈品兌換處

結緣小物：府城獅吼宮桌上三角旗

兌換規則：持當日賽事ibon門票現場排隊兌換，每人每次至多持四張門票兌換四份，限量兌換換完為止

平安符袋。（統一獅提供）

5.15（日）猿vs獅 台南棒球場

兌換時間：14:30起，換完為止

兌換地點：右外野廣場贈品兌換處

結緣小物：府城獅吼宮平安符袋

兌換規則：持當日賽事ibon門票現場排隊兌換，每人每次至多持四張門票兌換四份，限量兌換換完為止

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