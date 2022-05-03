NBA》東契奇狂砍45分做白工！太陽擊敗獨行俠收開門紅

東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽今在西部準決賽首戰迎戰獨行俠，全隊多達6人得分上雙，即便獨行俠一哥東契奇狂砍45分，但獨木難撐大局，最終仍以114：121不敵太陽，系列賽由太陽以1：0領先。

太陽在前個系列賽雖一度面臨布克（Devin Booker）受傷缺陣的危機，但在老將保羅（Chris Paul）帶領下仍順利過關，次輪和東契奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠交鋒。

請繼續往下閱讀...

今天太陽開局打出9：0攻勢，且在布克、艾頓（Deandre Ayton）帶領下取得22：7的大幅領先，不過獨行俠很快做出反擊，第2節布拉克（Reggie Bullock）、東契奇（Luka Doncic）輪流在外線開火，追到個位數落後。

布克復出進帳23分。（美聯社）

雖然東契奇在上半場獨砍26分，但團隊防守實在不理想，也難敵太陽多點開花的攻勢，半場打完以13分落後。易籃後，獨行俠仍舊打得掙扎，且東契奇在第4節被麥基（JaVale McGee）撞到大腿，一度有些不適， 好在並無大礙。

決勝節最後兩分半鐘，獨行俠打出一波9：0攻勢，一度追到6分落後，但太晚回神，已經無力扭轉戰局。

太陽此仗命中率達50.5%，全隊6人得分上雙，艾頓繳出全隊最高25分，布克進帳23分、9籃板、8助攻；獨行俠東契奇今狂砍全場最高45分、12籃板、8助攻，克勒貝爾（Maxi Kleber）進帳19分，但團隊籃板輸了對手15個，命中率也以47.1%略遜於太陽。

東契奇防守保羅。（美聯社）

保羅。（USA TODAY Sports）

艾頓。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法