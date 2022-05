棒球》獨聯大谷翔平？23歲女將在大西洋聯盟寫歷史（影音）

惠特摩。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕大西洋聯盟日前出現歷史性一刻,效力史坦頓島渡輪鷹隊(Staten Island FerryHawks)的惠特摩(Kelsie Whitmore)成為該聯盟首位進入先發打線的女性球員。

23歲的惠特摩是美國女子棒球隊成員,18歲進入獨立聯盟索諾瑪重跺者隊(Sonoma Stompers),今年4月與渡輪鷹隊簽約,成為史上第一位與隸屬於大聯盟的職業聯盟簽約的女性球員。

惠特摩在這場面對加斯托尼亞蜂蜜獵人隊(Gastonia Honey Hunters)的比賽擔任先發第9棒左外野手,2打數無安打吞下1次三振、另外有一次觸身球,8局被代打更換,所屬球隊5:10輸球。

大聯盟官網指出,在大西洋聯盟也適用本季新上路的「大谷翔平條款」、也就是投手可以同時擔任指定打擊之下,本身也是投手的惠特摩未來也有望以二刀流身分亮相。

Kelsie Whitmore takes the field as the first woman to ever start a game in Atlantic League history. Make sure to send this to every little girl who thinks they can’t play professional baseball! Those days are over fans, Kelsie Whitmore has arrived and she’s here to stay! pic.twitter.com/9i7fiCwOYU