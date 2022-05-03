晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》本土疫情升高 味全龍宣布陣中15名球員確診

2022/05/03 14:26

味全龍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕本土疫情升溫，味全龍球團今天公布防疫進度，陣中已有15名本土球員確診，新增快篩陽性1人，另有6人列密切接觸者居家隔離中。同時也表明依現行法規，球團仍無立場公布確診名單，還望各界諒察，也強調球團無隱瞞疫情之必要與情事。

味全龍臉書全文如下：

敬愛的球迷：

抱歉讓您們擔心了！龍將們一切安好，也向各位報告球團最新防疫進度。

本土疫情升高，內外部疫情瞬息萬變，球團自Covid-19疫情發生來，一路依中職與防疫衛生單位指引加強防疫，仍無法抵擋病毒侵襲與傳播速度，在此向球迷們深表歉意，也特別說明，球團自4月27日球員出現快篩陽性後，均遵循防疫規範與聯盟公布之應對措施，無隱瞞疫情之必要與情事。

由於每日疫調盤整需要時間，加上篩檢狀態隨時變化，球團致力安置與照護隊職員健康，除每日固定通報聯盟，有特殊狀況也會隨時向聯盟更新資訊，避免資訊落差。惟依現行法規，球團仍無立場公布確診名單，還望各界諒察。

在目前與病毒共存的狀態下，面對疫情，球團秉持「防疫至上」原則應變，並全力照護隊職員健康，盼各界支持，共同防疫、對抗病毒，更盼所有從業人員都能健康平安。

目前本土球員已有15人確診，新增快篩陽性1人，6人列密切居隔，部分確診者無症狀，少數有流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，球團除依防疫單位規定辦理一人一室居隔，也邀請醫療團隊進駐協助，為早日控制疫情，即日起也要求其他本土球員加強健康照護，並連續三日快篩陰性才開始自主訓練。相信球員們在妥善的醫療照護下，都能很快恢復健康，回到球場與各位團聚，請球迷朋友們放心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。