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中職》台灣第一本專業跑壘書！許峰賓與周思齊共同著作盼助基層

2022/05/03 15:08

許峰賓與周思齊兩人共同著作《圖解跑壘學全書》。（球芽基金提供）

〔體育中心／綜合報導〕許峰賓與周思齊兩人共同著作《圖解跑壘學全書》，上週開始預購，限量雙封面書衣版已經售鑿，許峰賓表示，希望這本台灣第一本跑壘專書──《圖解跑壘學全書》能夠成為對基層棒球有助益的教材。

許峰賓在2021年剛加盟中信兄弟的第一個春訓，期間身邊總不時會出現充滿好奇的周思齊身影，認真的聆聽以及跟著許峰賓的教學進行練習。曾前往美國取經的許峰賓將跑壘的教學拆解得相當細，並融入各種情境進行訓練，於是在周思齊的建議下，許峰賓參考目前台灣基層棒球的訓練模式，將在美國所學習到的跑壘教學技巧系統化的整理，設計初階的跑壘教材《圖解跑壘學全書》，書中搭配圖畫、影片說明，圖文並茂，而為了讓即使不懂棒球的人也能更輕易的讀懂書中的技巧說明，許峰賓與周思齊兩人更是將跑壘、回壘的幾個基礎動作用動物來呈現說明，例如：海豚回壘、火雞跳轉身……等，讓閱讀的人有更多具體的畫面可以想像與練習。

《圖解跑壘學全書》已經在5月1日全通路正式上市，預購期間已經有不少關心基層棒球的球迷團購轉贈基層棒球的球隊，許峰賓與周思齊都希望透過這本《圖解跑壘學全書》讓更多對棒球有興趣的大小選手、基層球隊都能有參照的跑壘教材，更期盼未來能有更多棒球專書。

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