日職》五冠王挨滿貫彈寫最慘一役 震撼老美怪力男終結山本超狂紀錄

〔體育中心／綜合報導〕去年洋聯五冠王、歐力士王牌投手山本由伸今日寫下本季最慘一役，他在6局下被軟銀「怪力男」柳田悠岐轟出滿貫砲，中斷了跨季連22場優質先發紀錄。

山本由伸上月19日對戰軟銀，雖繳出8局失2分（1責失）優質先發，但歐力士終場0：3遭完封，山本由伸吞下相隔335天的敗投，同時終止跨季18連勝偉業。

請繼續往下閱讀...

山本由伸今天再度慘遭軟銀毒手，3、4兩局共失3分，所幸獲得隊友火力支援，前5局戰成3：3平手，未料山本第6局再度出現亂流，對甲斐拓也投出觸身球保送後，接連被三森大貴、牧原大成敲出安打，軟銀攻佔滿壘。

山本此時對上曾經在2019年美日明星賽威震大聯盟的33歲重砲柳田悠岐，纏鬥7球後，山本的153公里紅中速球被逮中，形成一發左中外野的滿貫砲，這也是柳田睽違3年後再度敲出滿貫全壘打，這一轟也把山本打退場，軟銀終場就以7：3贏球，山本苦吞本季第2敗，這兩敗都是軟銀所給的。

山本寫下本季最短先發局數，先發5.1局就退場，但用球數高達124球，全場共失7分，其中有6分為責失，山本跨季連22場優質先發的紀錄也因此中斷，柳田受訪時表示，「這是一次很好的機會，所以無論如何都要把握住，雖然被逼到極限，但我的執著創造了奇蹟。」

柳田悠岐今天敲出滿貫砲，一棒擊沉山本由伸。（取自產經體育）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法