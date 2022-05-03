NBA》七六人岌岌可危？美媒列數據曝哈登一大警訊

哈登。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕七六人在全明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因傷缺陣下，由「大鬍子」哈登（James Harden）獨挑大樑，次輪首戰碰上熱火卻遭到窒息式防守的震撼教育，全場僅攻下16分9籃板5助攻。美媒賽後也搬出數據，點出哈登與七六人所面臨的警訊。

此役七六人在熱火團隊的嚴加看防下，團隊全場三分球出手34次就投失28球，命中率為淒慘無比的18%。而哈登個人出手13次進5球，命中率連4成都不及也有失水準。有著爆量砍分能力的他，已經連續11場季後賽得分被限制在25分以下，上一次如此低潮要回朔至他在雷霆擔任第六人時期。

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在哈登轉戰七六人後，外界發覺他似乎越來越難以甩開防守者。這種情況在恩比德無法上場時顯得更為棘手，美媒《ESPN》指出，此役哈登13次出手僅有1次為空檔，其餘皆遭敵隊干擾；此外，整場他一共被熱火團隊包夾高達9次。

如此嚴密的防守下，哈登的招牌必殺後撤步三分也難以施展。《ESPN Stats & Information》進階數據指出，哈登在今日所有出手，平均離最近防守者距離為3.7英尺（約1.1公尺）。這是哈登本場比賽製造出與對手第3短的空間，更是他近2年來在季後賽的最小距離。

根據消息，恩比德有望於第3或第4戰以穿戴面罩帶傷上陣，但哈登無法有效在場上製造空間，對七六人來說仍是一大警訊。七六人想突破重圍，哈登得在恩比德缺陣時展現領導能力，並拾起過去驚人的砍分效率。

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