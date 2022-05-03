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NFL》遭驗出使用禁藥 紅雀明星外接手面臨半季禁賽處分

2022/05/03 19:30

霍普金斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季因傷共缺席7場比賽的亞利桑那紅雀明星外接手霍普金斯（DeAndre Hopkins），新球季尚未開打就傳來震驚消息。今日NFL官方宣布霍普金斯未通過禁藥檢測，違反規定的情形下將處以6場禁賽處分，也意味著新球季霍普金斯將缺席長達至少一半球季的賽事。

NFL公布處分後，霍普金斯於推特上發文喊冤，表示自己從來不使用禁藥，「對於檢測結果，我感到疑惑和驚訝。我一向很注意攝取進身體的物質，也定期做全面性檢查。」他也提到，他將配合球團進行調查，以釐清事情真相，「即便我已經很謹慎，顯然還不夠。我對球迷、隊友與紅雀球團至上最深歉意，我從不想讓任何人失望。」

儘管紅雀在日前從巴爾的摩烏鴉交易來年輕外接手M.布朗（Marquise Brown），然而少了霍普金斯的紅雀，戰力仍是大打折扣。上季霍普金斯出賽的10場比賽，紅雀拿下8勝2敗的優異成績；但少了他的7場比賽，紅雀僅拿3勝。

上季霍普金斯分別受膝蓋與大腿傷勢困擾，不過仍在10場出賽內繳出42次接球與572碼，8次達陣為全隊最多。生涯9年共入選5屆職業盃與3屆年度第一陣容，共推進10581碼，累積789次接球與68記達陣。

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