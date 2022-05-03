MLB》學壞了？朝球迷丟球惡作劇 大谷翔平笑到彎腰（影音）

that was me he threw the ball at!! scared me so bad but was easily one of the best moments of my life pic.twitter.com/XfqJ9SfUPW — Brendan Diamond （@brendan8diamond） May 3, 2022

〔體育中心／綜合報導〕27歲的大谷翔平童心未泯！今日賽前與白襪球迷的有趣互動，讓對方直呼：「這是我生命中最美好的時刻之一。」

今日賽前，大谷翔平在外野練球時，有一群球迷在圍觀，其中一位頭戴白襪毛帽的男子朝大谷比了「YA」手勢，結果童心未泯的大谷對他惡作劇，向他走近並將手中的棒球丟向球迷的頭部，兩人中間隔著護網，大谷的舉動絕對不會傷到人，但看到球迎面而來，球迷嚇到急忙閃身，笑翻眾人。

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大谷翔平今日對球迷惡作劇。（取自推特）

隨後大谷和該位球迷擊拳，兩人也玩自拍合照，有趣的是，大谷之後也忍不住笑到彎腰，這段和球迷的逗趣互動影片，在網上引起熱議。

被大谷捉弄的球迷也在推特留言現身，他放上兩人的自拍說道：「當時真的嚇死我了，但這是我生命中最美好的時刻之一。」

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