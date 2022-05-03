羽球》麟洋配、戴資穎東奧摘1金1銀 巴黎奧運積分週期出爐

麟洋配和戴資穎在去年東京奧運拿下1金1銀的好成績。（資料照，記者林正堃攝）



〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯近期公布2024年巴黎奧運積分週期，將從2023年5月1日開始計算，持續至2024年4月28日，以2024年4月30日的奧運積分排名來確定參賽名單。

BWF發出聲明表示，2024年巴黎奧運參賽資格規則已經獲得國際奧委會（IOC）的批准，巴黎奧運積分週期將於2023年5月1日至2024年4月28日。

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羽球項目參賽總名額為172個（男86個，女86個），除常規名額（166個）外，還包括2個主辦國名額和4個額外名額。每個國家或地區協會派出的男女運動員的名額都不得超過8個。

在單打項目中，國家或地區協會至少需要兩位球員排在奧運積分前16位，才能獲得兩個滿額參賽名額。共有35個名額，一個東道國名額，兩個額外名額。額外名額將在資格期結束後由三方委員會確定。每個單打項目還必須至少有兩名來自五大洲協會的運動員，前提是他們的排名在前250名之內。

另外，雙打項目中，國家或地區協會至少需要兩組球員排在奧運積分前8位，才能獲得兩個滿額參賽名額。每個雙打項目還必須至少有一對來自五大洲協會的運動員，前提是他們的排名在前50名之內。值得一提的是，所有項目的參賽資格，沒有任何國家或地區協會可以在單個項目中派出超過2組以上運動員。

台灣羽球隊在去年東京奧運表現亮眼，「黃金男雙」李洋／王齊麟為國勇奪奧運羽球首面獎牌，且還是最高榮耀的金牌，下屆巴黎奧運力拚衛冕，戴資穎則是收穫銀牌，創下台灣女單最佳成績。

戴資穎是否會挑戰2024年巴黎奧運備受關注，而她日前受訪時曾表示，巴黎奧運還很久。小戴目前暫定5月重返國際賽，瞄準同樣都在泰國舉行的優霸盃世界團體賽、超級500泰國公開賽，6月會轉戰超級1000印尼公開賽、超級750馬來西亞公開賽，瞄準7月日本世界錦標賽及9月杭州亞運。

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