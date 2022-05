NBA》怎麼輸？太陽創下史上第二超狂紀錄 有望改寫歷史

太陽今以121:114擊敗獨行俠,拿下次輪系列賽開門紅。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太陽今以121:114擊敗獨行俠,拿下次輪系列賽開門紅,美媒點出鳳凰城大軍創下的超狂紀錄。

太陽全場91投46中、投籃命中率高達50.5%,陣中有6人得分上雙,艾頓(Deandre Ayton)繳出全隊最高25分,布克(Devin Booker)也進帳23分、9籃板、8助攻全面數據,老將保羅(Chris Paul)19分、5籃板。

《ESPN Stats & Info》統計數據指出,太陽在季後賽連續7戰團隊投籃命中率破5成,自聯盟1954-55賽季引進24秒進攻時間以來,與1986年的湖人並列史上第二長,接下來將挑戰1984年的湖人連續10場最狂紀錄。

太陽主帥M.威廉斯(Monty Williams)賽後盛讚子弟兵表現,非常積極進攻籃框,「很多人都往油漆區進攻,我們投進了一些拋投,以及在籃框附近的投籃。」

