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NBA》怎麼輸？太陽創下史上第二超狂紀錄 有望改寫歷史

2022/05/03 20:41

太陽今以121：114擊敗獨行俠，拿下次輪系列賽開門紅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今以121：114擊敗獨行俠，拿下次輪系列賽開門紅，美媒點出鳳凰城大軍創下的超狂紀錄。

太陽全場91投46中、投籃命中率高達50.5%，陣中有6人得分上雙，艾頓（Deandre Ayton）繳出全隊最高25分，布克（Devin Booker）也進帳23分、9籃板、8助攻全面數據，老將保羅（Chris Paul）19分、5籃板。

《ESPN Stats & Info》統計數據指出，太陽在季後賽連續7戰團隊投籃命中率破5成，自聯盟1954-55賽季引進24秒進攻時間以來，與1986年的湖人並列史上第二長，接下來將挑戰1984年的湖人連續10場最狂紀錄。

太陽主帥M.威廉斯（Monty Williams）賽後盛讚子弟兵表現，非常積極進攻籃框，「很多人都往油漆區進攻，我們投進了一些拋投，以及在籃框附近的投籃。」

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