同志運動會落幕 躲避球冠軍賽上演台灣內戰

多名躲避球校隊組成三多SANDUO隊拿下冠軍。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022亞洲同志運動會今落幕，其中美式躲避球被列入運動實境節目的競賽項目後，就因為刺激張力與團隊合作受到觀眾的喜愛。本次共吸引了26組隊伍共300位選手報名參賽，除了有前國手、現任全國美式躲避球協會理事長李承安帶領的「眾星實業隊」及秘書長陳鵬宇領軍「濰視眼科隊」外，更有馬來西亞、香港美式躲避球好手也齊聚一堂。

冠軍賽上演台灣內戰，由「濰視眼科隊」與「三多SANDUO隊」交鋒，實力堅強的三多攻勢不斷，第二局讓濰視只剩隊長陳鵬宇一人在場內，最後陳鵬宇試圖接一顆強勁的球，可惜脫手落地，最終由「三多SANDUO隊」奪冠。

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美式躲避球本次共吸引了26組隊伍共300位選手報名參賽。（官方提供）

「眾星實業隊」則在季軍賽遭遇「游準隊」，雙方你來我往，戰況一度膠著，但「眾星實業隊」在李承安的帶領下，逐漸穩住陣腳，最終以直落二，拿下季軍。

李承安是美式躲避球運動的主要台灣推廣者，他說：『世界躲避球總會WDBF正在爭取「美式躲避球」加入2028洛杉磯奧運，可望繼「霹靂舞」後，成為下一個列入奧運項目的新興賽事』。

由美式躲避球協會秘書長陳鵬宇領軍的濰視眼科隊拿下亞軍。（官方提供）

他分享去年在台灣成立協會後，無論是在運動實境節目造成風靡，甚至每周舉辦的美式躲避球訓練營皆場場爆滿。李承安說道：「這項運動在世界有超過70個國家有代表隊伍，希望有一天能夠帶領國家隊參與國際大型賽事，讓台灣的美式躲避球被世界看到」。

美式躲避球是相當依賴選手視覺和反應的運動，在來回擊球高速的運動場上可能發生的危險，曾為近視眼的李承安分享經驗：「在國外的比賽中因為不小心在場上受到頭部攻擊，當時因被球擊中臉部導致隱形眼鏡在眼中碎裂，幸好後續碎片全部取出，才倖免視力受損。」

李承安接受近視雷射已經一年，他說道：「不掀瓣的Smart transPRK在復原後就算再被球擊中臉部，也不用擔心角膜移位的風險，回到躲避球場上擁有更遼闊的視野，不用再因為配戴眼鏡而有所顧慮，有一對清晰的視力，對一個運動員來說真的非常方便和重要。」

李承安。（官方提供）

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