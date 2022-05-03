晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

同志運動會落幕 躲避球冠軍賽上演台灣內戰

2022/05/03 20:47

多名躲避球校隊組成三多SANDUO隊拿下冠軍。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022亞洲同志運動會今落幕，其中美式躲避球被列入運動實境節目的競賽項目後，就因為刺激張力與團隊合作受到觀眾的喜愛。本次共吸引了26組隊伍共300位選手報名參賽，除了有前國手、現任全國美式躲避球協會理事長李承安帶領的「眾星實業隊」及秘書長陳鵬宇領軍「濰視眼科隊」外，更有馬來西亞、香港美式躲避球好手也齊聚一堂。

冠軍賽上演台灣內戰，由「濰視眼科隊」與「三多SANDUO隊」交鋒，實力堅強的三多攻勢不斷，第二局讓濰視只剩隊長陳鵬宇一人在場內，最後陳鵬宇試圖接一顆強勁的球，可惜脫手落地，最終由「三多SANDUO隊」奪冠。

美式躲避球本次共吸引了26組隊伍共300位選手報名參賽。（官方提供）

「眾星實業隊」則在季軍賽遭遇「游準隊」，雙方你來我往，戰況一度膠著，但「眾星實業隊」在李承安的帶領下，逐漸穩住陣腳，最終以直落二，拿下季軍。

李承安是美式躲避球運動的主要台灣推廣者，他說：『世界躲避球總會WDBF正在爭取「美式躲避球」加入2028洛杉磯奧運，可望繼「霹靂舞」後，成為下一個列入奧運項目的新興賽事』。

由美式躲避球協會秘書長陳鵬宇領軍的濰視眼科隊拿下亞軍。（官方提供）

他分享去年在台灣成立協會後，無論是在運動實境節目造成風靡，甚至每周舉辦的美式躲避球訓練營皆場場爆滿。李承安說道：「這項運動在世界有超過70個國家有代表隊伍，希望有一天能夠帶領國家隊參與國際大型賽事，讓台灣的美式躲避球被世界看到」。

美式躲避球是相當依賴選手視覺和反應的運動，在來回擊球高速的運動場上可能發生的危險，曾為近視眼的李承安分享經驗：「在國外的比賽中因為不小心在場上受到頭部攻擊，當時因被球擊中臉部導致隱形眼鏡在眼中碎裂，幸好後續碎片全部取出，才倖免視力受損。」

李承安接受近視雷射已經一年，他說道：「不掀瓣的Smart transPRK在復原後就算再被球擊中臉部，也不用擔心角膜移位的風險，回到躲避球場上擁有更遼闊的視野，不用再因為配戴眼鏡而有所顧慮，有一對清晰的視力，對一個運動員來說真的非常方便和重要。」

李承安。（官方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。