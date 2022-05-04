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中職》兵敗如山倒 富邦慘況超越當年興農「全本土牛」

2022/05/04 07:02

富邦悍將昨天以0:9遭中信兄弟痛宰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將昨天以0:9遭中信兄弟痛宰，開季戰績3勝16敗、勝率0.158持續探底，與榜首樂天桃猿勝差多達10場，慘況更甚當年興農「全本土牛」。

2011、2012年富邦悍將「前身的前身」興農牛，決定不找洋將助陣，實施「全本土政策」，一度只有8名本土投手可用，遭外界戲稱「興農八壯士」，戰力和各隊完全沒得比。

即使如此，興農2011年前19場比賽打出6勝13敗，2012年前19戰則為7勝12敗，戰績都優於本季的富邦；2011年興農全年度戰績45勝72敗3和、勝率0.385，2012年興農38勝77敗5和、勝率0.330，這兩年都墊底。

至於洪一中所執教的富邦，去年前19戰拿到11勝，另有8敗，前年則是8勝11敗。

本季富邦投打守俱差，團隊防禦率4.01，為全聯盟唯一破4的球隊，先發投手群只拿1勝，團隊打擊率0.219、得點圈打擊率0.211、上壘率0.280、長打率0.297、場均得2.4分皆敬陪末座，團隊守備失誤27次、游擊手失誤12次都是全聯盟最多。

富邦團隊失109分僅74分責失，反觀中信兄弟失75分有66分責失，樂天桃猿失61分有55分責失，富邦投手群明顯受守備頻繁失誤拖累。

順帶一提，2003年第一金剛前19場戰績5勝14敗，也優於今年開季的富邦。

★歷年開季前19場比賽戰績

年度  球隊  戰績
2022 富邦悍將  3勝16敗
2012 興農牛 7勝12敗
2011 興農牛 6勝13敗
2003 第一金剛  5勝14敗

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