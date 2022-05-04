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中職》兩大金控殘酷PK 中信首局0失分、富邦大量丟分

2022/05/04 07:05

富邦悍將。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟洋投泰迪昨天對富邦悍將先發8.1局只被敲1安無失分，快意收下本季第3勝和單場MVP，也讓兄弟開季團隊首局依舊維持在完美的零失分。

攤開數據來看，本季兄弟打了19場，首局沒掉分當然是全聯盟最佳，樂天桃猿首局也僅掉1分，反觀另一金控球隊富邦同樣打了19場，首局狂失16分為全聯盟最差。去年兄弟首局失57分，比富邦首局失54分還多，今年整體局勢翻轉。

本季兄弟先發投手群表現相當亮眼，防禦率僅2.53、拿下9勝，富邦先發投手防禦率4.05敬陪末座，只拿到1勝。不過，有一好沒兩好，本季兄弟牛棚防禦率高達5.66，不如富邦的3.96。

富邦首局大量丟分，攻擊方面，本季前兩局總共才拿到3分，不如兄弟前兩局攻下16分。

在先發棒次攻擊數據上，富邦先發1、7、9棒累計打擊率都在2成以下，先發2至6棒累計打擊率則在2成40以下，僅先發8棒累計打擊率3成22較突出。

★本季富邦悍將先發9棒累計打擊率

棒次  累計打擊率
1 0.164
2 0.232
3 0.239
4 0.210
5 0.213
6 0.219
7 0.194
8 0.322
9 0.170

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