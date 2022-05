張育成。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕先前因確診進入傷兵名單的台灣好手張育成,持續在小聯盟進行復健賽,今從2A升至3A,2打數有1支安打。

張育成離開傷兵名單後先至離居住地較近的2A進行兩場復健賽,累積5打數1安、吞下2次三振,今天則正式被分派到3A的哥倫布快艇隊。

請繼續往下閱讀...

張育成隨隊作客皇家3A,擔任先發第3棒一壘手,首局敲出右外野高飛球出局,3局第2打席選到保送,並靠隊友滿貫砲回來得分。

4局張育成在滿壘時敲出右外野方向安打,帶有2分打點,5局下守備時就被換退場,快艇隊終場以7:5贏球。總計張育成今2打數1安打2分打點跑回1分、另有1保送,持續調整狀態為重返大聯盟做準備。

Yu Chang extends the #ClipShow lead in the fourth! pic.twitter.com/Gj8qHxSYwz