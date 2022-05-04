NBA》熱火隊史首見！ 「英雄哥」獲年度最佳第六人

赫爾羅。（資料照， USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度最佳第六人獎項，熱火「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）拿下96張第一名選票，成為熱火隊史第一位拿下這項殊榮的球員。

本屆獎項票數前三名分別是赫爾羅、騎士隊的洛夫（Kevin Love）與太陽隊的C.強森（Cameron Johnson），赫爾羅拿下96張第一名選票，得分488分、洛夫拿下3張第一名選票，得分214分、C.強森拿下1張第一名選票，得分128分。

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來到生涯第三年的赫爾羅，本季從板凳出發表現脫胎換骨，場均寫下新高20.7分、5.0籃板與4.5助攻，66場出賽僅10場先發，是本季傷兵滿營的熱火陣中相當重要的大將。在獲獎後赫爾羅接受採訪時說道：「這對我來說意義重大。我在本季接受了第六人的角色。我想要成為聯盟最好的第六人。」

根據《StatMuse》整理數據指出，赫爾羅的20.7分，是史上自板凳出發的球員當中，單季場均得分第四高的球員，比他高的有1990年皮爾斯（Ricky Pierce）的23.0分、2018年威廉斯（Lou Williams）的21.9分與1989年E.強森（Eddie Johnson）的21.3分。

A lot of major steps taken professionally and personally - this season has been bigger than the award for @raf_tyler [SOUND UP] #6MOTYLER pic.twitter.com/A02dgTZCAK — Miami HEAT （@MiamiHEAT） May 3, 2022

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