NBA》熱火隊史首見！ 「英雄哥」獲年度最佳第六人

赫爾羅。(資料照, USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕NBA今天公布年度最佳第六人獎項,熱火「英雄哥」赫爾羅(Tyler Herro)拿下96張第一名選票,成為熱火隊史第一位拿下這項殊榮的球員。

本屆獎項票數前三名分別是赫爾羅、騎士隊的洛夫(Kevin Love)與太陽隊的C.強森(Cameron Johnson),赫爾羅拿下96張第一名選票,得分488分、洛夫拿下3張第一名選票,得分214分、C.強森拿下1張第一名選票,得分128分。

請繼續往下閱讀...

來到生涯第三年的赫爾羅,本季從板凳出發表現脫胎換骨,場均寫下新高20.7分、5.0籃板與4.5助攻,66場出賽僅10場先發,是本季傷兵滿營的熱火陣中相當重要的大將。在獲獎後赫爾羅接受採訪時說道:「這對我來說意義重大。我在本季接受了第六人的角色。我想要成為聯盟最好的第六人。」

根據《StatMuse》整理數據指出,赫爾羅的20.7分,是史上自板凳出發的球員當中,單季場均得分第四高的球員,比他高的有1990年皮爾斯(Ricky Pierce)的23.0分、2018年威廉斯(Lou Williams)的21.9分與1989年E.強森(Eddie Johnson)的21.3分。

A lot of major steps taken professionally and personally - this season has been bigger than the award for @raf_tyler [SOUND UP] #6MOTYLER pic.twitter.com/A02dgTZCAK