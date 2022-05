NBA》黃蜂主帥誰來當？名單內驚見跑轟大師

小波爾(左起)、羅齊爾、華盛頓。(資料照,今日美國)



〔體育中心/綜合報導〕夏洛特黃蜂隊在季後附加賽中敗給了亞特蘭大老鷹隊之後,隨即將總教練伯雷格(James Borrego)炒魷魚,前些日子更被爆料出是老闆喬丹(Michael Jordan)親自下令解雇。近期知名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)也透露黃蜂下一任主帥的潛在人選。

沃納洛斯基指出,黃蜂隊正在開始尋找的人選其中包括勇士隊助理亞特金森(Kenny Atkinson)、公鹿助理教練漢姆(Darvin Ham)、獨行俠隊助理教練斯威尼(Sean Sweeney)和「跑轟大師」丹東尼(Mike D’Antoni)。

亞特金森在2016到20賽季幫助布魯克林籃網隊完成重建,在執教期間曾與林書豪共事過,並於2018、19年打進季後賽,過去兩年曾擔任洛杉磯快艇隊及金州勇士隊的助理教練。漢姆在最近的報導中多次被提及為洛杉磯湖人隊的主帥人選。斯威尼則是因為在擔任達拉斯獨行俠助理教練期間有效的改善隊上的防守。

丹東尼當中屬資歷最為顯赫的人選,以自身獨特的進攻哲學聞名,因為執教過許多明星後衛並打進季後賽,因此也被認為將會與小波爾(LaMelo Ball)和布里吉斯(Miles Bridges)率領的黃蜂隊非常合得來。

