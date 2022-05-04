網球》兩屆大滿貫亞軍、35歲南非重砲宣布退休「我已竭盡所能」

南非重砲手安德森宣布退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名曾高居第5的南非重砲手安德森（Kevin Anderson）在社群宣布將高掛球拍，結束數度因傷所苦卻不失精彩的職業生涯。

身高203公分的安德森2007年踏入職業網壇，2011年在家鄉南非公開賽高捧生涯首冠，4年後世界排名首度前進Top10，隨後雖一度受到膝蓋傷勢所苦，但克服傷痛奮起後，先後在2017年美網、2018年溫網闖進決賽，世界排名也來到生涯新高的第5位。

請繼續往下閱讀...

安德森在2020年因半月板撕裂動了膝蓋手術，隔年復出在名人堂公開賽擊敗地主新星布魯克斯比（Jenson Brooksby）收下生涯第7冠、也是最後一冠。

目前世界排名已滑落至107的安德森生涯最後一次出賽是今年的邁阿密大師賽，他在資格賽連過兩關，最後於64強苦戰三盤後不敵阿根廷塞羅多洛（Juan Manuel Cerundolo）。

職業生涯15年累積354勝253敗的安德森在推特宣布退休消息：「我已經不記得人生有哪一刻是沒有在打網球的了，30年前當父親把球拍放在我手上、告訴我只要努力就能成為世界上最棒的球員後，我從我的根、南非約翰尼斯堡開啟了這段旅程，網球帶給我全世界。」

「我經歷了很多挑戰與複雜的情緒，這項運動可以令人振奮，但同時又讓人覺得孤獨，」安德森寫道，「一路上有不少起起落落，但這一切用任何東西來換我都不願意，這段旅程讓我成為現在的我。」

安德森隨後一一感謝生涯裡幫助過自己的教練、家人、贊助商與球迷，對於征戰網壇過程中所遇到的美好事物表達感激之情，「小時候爸爸總告訴我，成功非由結果來定義，而是取決於過程中的努力與犧牲是否已展現你最好的一面。」

「我已竭盡所能。」安德森最後寫道。

南非重砲手安德森宣布退休。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法