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MLB》主審誤判後示意「我的錯」 美媒意外：這很罕見（影音）

2022/05/04 09:21

〔體育中心／綜合報導〕棒球場上主審誤判時有所聞，不過在昨日勇士與大都會的比賽當中，主審費爾柴爾德（Chad Fairchild）卻罕見地在誤判後，於該局結束時直接向投手道歉。

5局上半巴西特（Chris Bassitt）在2出局時於2好2壞對史萬森（Dansby Swanson）投出一顆壓在好球帶下緣的直球，就在所有人都覺得這局結束時，主審費爾柴爾德卻將該球判為壞球，最後巴西特多花了8顆球才結束該局，而在5下結束時，費爾柴爾德也主動向巴西特示意。

費爾柴爾德的舉動也引起討論，有名推特網友指出「我不確定我是否有看過一名主審直接在場上為自己的誤判道歉」、而《ESPN》也指出，裁判公開坦承錯誤，且直接向球員表達「我的錯」是很罕見的一件事。

賽後巴西特也向主審道歉：「我知道那是顆好球，但同時我也認為主審做著全世界最難的工作。」、「我對誤判沒有問題，這種事就是會發生。但特別的是如果一個主審都已經接受自己的錯誤，我還有什麼好說的呢？」、「他說他錯了。我也說我錯了。『好吧，那就讓我們繼續比賽吧』。」

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