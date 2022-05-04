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MLB》遊騎兵外野手遭下放高喊「吹密」：我需要換個環境

2022/05/04 09:09

W.卡胡。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾備受期待的遊騎兵外野大物W.卡胡（Willie Calhoun）近幾年在球隊的機會與表現都有限，日前在被下放後公開要球隊將自己交易出去。

W.卡胡是2017年遊騎兵將達比修有被送往道奇換回來的新秀，他在同年9月迎來大聯盟初登場，2019年出賽83場扛出21轟、標準化攻擊指數（OPS+）110，是迄今表現最好的一季。

不過近兩季由於傷勢、遊騎兵外野空間以及自身低潮，W.卡胡出賽的機會並不多，球隊日前因應名單縮減至26人，將他下放至3A，讓他公開向媒體表示，希望球隊將自己交易出去。

「我不知道我還會不會有穿遊騎兵球衣出場的比賽，」W.卡胡告訴《The Athletic》，「而且我也讓他們（球隊）知道這件事。」

W.卡胡透露，大概一年半前就希望能離開這支球隊，「我覺得自己需要換換環境。」他也提到，並不太同意球隊的打擊哲學，認為自己是屬於敲強勁平飛球的打者，但遊騎兵卻要求往上打、擊出高仰角的飛球。

對此總教練伍德沃德（Chris Woodward）則表示，球隊最近確實希望W.卡胡在擊球動作上稍微垂直一點，但同時表示下放這個決定非遊騎兵的長久之計，「現階段這麼做對他、對球隊來說是最好的，但我仍希望他能更加瞭解自己應該做些什麼調整，希望他能遵照我們的計畫進行，接下來就能得到穩定的打席。」

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