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NBA》年度最佳防守球員不在沒差！綠衫軍雙槍轟59分扳平公鹿

2022/05/04 09:45

塔圖姆與J.布朗兩人復活轟下59分退鹿。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽第二輪，上戰以89：101在主場不敵公鹿的塞爾提克，今天從頭到尾領先對手，終場以109：86輕鬆拿下勝利，以1：1扳平系列賽。

綠衫軍今天缺少年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），他在第一戰受傷，今天球隊以右四頭肌挫傷為由讓他作壁上觀。不過綠衫軍反而在首節就靠J.布朗（Jaylen Brown）單節爆轟17分，率球隊以32：21領先公鹿12分，半場綠衫軍再把分差拉開到65：40，高達25分領先。

下半場「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）第三節豪取18分，助隊追近8分，不過領先的綠衫軍好整以暇，始終把分差維持在雙位數。字母哥第四節追分未果，比賽也進入垃圾時間，終場綠衫軍以109：86輕鬆追平戰局。

亞德托昆波。（美聯社）

綠衫軍此役雙槍發揮得當，半場就豪取25分的J.布朗，全場拿下30分5籃板6助攻，塔圖姆（Jayson Tatum）上場多達43分鐘，拿下29分8助攻，哈佛德（Al Horford）11分11籃板，替補的G.威廉斯（Grant Williams）也有21分進帳。

G.威廉斯從板凳出發砍21分。（歐新社）

公鹿字母哥拿下28分9籃板7助攻，除了他以外僅有J.哈勒戴（Jrue Holiday）進帳19分，波提斯（Bobby Portis）13分8籃板、康諾頓（Pat Connaughton）13分。

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