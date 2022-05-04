MLB》連攝影機都騙！遊騎兵中外野手找不到球成有趣一幕（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊今日作客於德州遊騎兵隊主場，一顆普通的飛球卻形成球場上有趣的一幕。

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費城人隊強打重砲哈波（Bryce Harper）在面對遊騎兵先發投手擊出了一顆外野上空高飛球，哈波看見後便認定這顆球將被接殺出局，便沮喪的甩掉球棒奔向一壘，但遊騎兵的中外野手懷特（Eli White）卻不這麼認為。

懷特第一時間就衝上前去，然後將雙臂張開，告訴他的隊友他掌握不到球的落點。事實上，包括主場及客場的主播球評，甚至是攝影團隊都找不到這顆球到底落在了哪裡。

最後，球安全地落在了遊騎兵的左外野手索拉克（Nick Solak）。但收看轉播的人並不知道詳細的狀況，因為轉播的攝影機將注意力集中在中外野手懷特找不到球的滑稽動作上。索拉克向左跑了81英呎，在左中外野的地方接球，也結束了這個令人好笑的鬧劇。

懷特。（資料照，今日美國）

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