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MLB》大聯盟首度對決大谷翔平！ 澤村拓一秀招牌指叉球飆K

2022/05/04 10:07

澤村拓一生涯首度對決大谷翔平（右），最終用三振結束比賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天作客紅襪上演日本對決戲碼，9局澤村拓一與大谷翔平兩名日本好手上演生涯首度大聯盟對決，最終澤村拓一用招牌快速指叉球將小老弟給三振，成功守護球隊勝利，系列賽3連戰紅襪以4：0旗開得勝。

天使今天推出「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）對決紅襪瓦卡（Michael Wacha），辛德加德在4下被德弗斯（Rafael Devers）陽春彈狙擊，隨後又因被串聯安打，加上赫南德茲（Enrique Hernandez）的滾地球失掉2分。

瓦卡主投前5局無失分，6上2出局後他被楚奧特（Mike Trout）敲出一壘安打，德弗斯發生失誤讓楚奧特進佔得點圈，此時紅襪果斷換上左投迪克曼（Jake Diekman）面對大谷，最終讓大谷敲出左外野飛球出局，成功化解危機。

大谷翔平在6上敲出左外野飛球出局。（USA TODAY Sports）

領先的紅襪在7下與8下分別靠著史托利（Trevor Story）的高飛犧牲打，以及馬丁尼茲（J.D. Martinez）的全壘打進帳2分保險分，最終在澤村拓一乾淨的3上3下結束比賽，以4：0擊敗天使。

天使今天全場僅3支安打，更慘的是他們還打出相同數量的雙殺打瓦解自己攻勢。大谷翔平今天是少數敲安的球員，他4打數敲出1安，打擊率上升到2成37，在9局他與澤村拓一生涯首度於大聯盟對決，最終在2好2壞時被澤村拓一的招牌指叉球三振出局。

澤村拓一與大谷翔平兩人在日本職棒時期也僅有1場對決，在2013年6月5日，當時澤村拓一代表巨人隊先發對決還是新秀的大谷翔平，兩人共三度對決，大谷翔平3打數無安打，先被三振，接下來敲出中外野飛球與一壘滾地球出局。

德弗斯敲出陽春彈。（USA TODAY Sports）

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