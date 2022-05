MLB》小球迷獲贈賈吉全壘打球感動痛哭 洋基狂掃11連勝（影音）

賈吉本季第九轟出爐。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕近況絕佳的洋基隊今繼續作客多倫多,兩大重砲賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)先後開轟,助隊以9:1大勝,近期豪取11連勝,戰績18勝6敗,續居大聯盟龍頭。

洋基今派出泰昂(Jameson Taillon)先發,主投6局僅在第5局遇上小亂流被敲2安失1分,不過賈吉在6局馬上就轟出陽春砲替球隊扳平比數。

洋基7局攻勢再起,單局5支安打一口氣進帳6分、奠定勝基,9局上史坦頓再轟錦上添花2分砲,本季第5轟出爐,條紋軍終場就以8分差收下勝利。

此役還出現暖心場面,賈吉在6局轟出左外野方向全壘打,小白球被一位藍鳥球迷撿到,但他舉手歡呼後馬上將球送給一位穿賈吉T恤的小球迷,這個舉動也讓小男孩忍不住抱著他流下感動的眼淚。

Enjoy the kindness.



Aaron Judge and this very generous Blue Jays fan made this kid's night! pic.twitter.com/qgFe9j8BTX