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MLB》小球迷獲贈賈吉全壘打球感動痛哭 洋基狂掃11連勝（影音）

2022/05/04 10:37

賈吉本季第九轟出爐。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近況絕佳的洋基隊今繼續作客多倫多，兩大重砲賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）先後開轟，助隊以9：1大勝，近期豪取11連勝，戰績18勝6敗，續居大聯盟龍頭。

洋基今派出泰昂（Jameson Taillon）先發，主投6局僅在第5局遇上小亂流被敲2安失1分，不過賈吉在6局馬上就轟出陽春砲替球隊扳平比數。

洋基7局攻勢再起，單局5支安打一口氣進帳6分、奠定勝基，9局上史坦頓再轟錦上添花2分砲，本季第5轟出爐，條紋軍終場就以8分差收下勝利。

此役還出現暖心場面，賈吉在6局轟出左外野方向全壘打，小白球被一位藍鳥球迷撿到，但他舉手歡呼後馬上將球送給一位穿賈吉T恤的小球迷，這個舉動也讓小男孩忍不住抱著他流下感動的眼淚。

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