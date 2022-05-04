MLB》痛擊壞球！ 百大新秀榜首「高球式」生涯首轟出爐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕開季掙扎的百大新秀榜首小惠特（Bobby Witt Jr.）在今天不僅將連續安打場次延續到11場，更於2下以「高球式」的擊球，敲出生涯首轟。

小惠特在2局下面對紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）一顆內角偏低，且遠離好球帶的88英哩變速球，以打高球的方式擊出102.5英哩擊球初速的左外野方向417英呎的陽春彈，幫助球隊先馳得點。

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小惠特生涯首轟出爐。（USA TODAY Sports）

小惠特雖然在季前的百大新秀排行榜名列榜首，且直接從大聯盟展開新人球季，不過適應不良的他在前10場比賽39打數僅有5安打，打擊率1成28。不過近期小惠特已逐漸適應大聯盟，連續11場比賽敲安，成為皇家隊史第三位能夠在22歲前連續10場有安打的球員，另外兩人分別是哈斯默（Eric Hosmer）與巴特勒（Billy Butler）。

小惠特連續11場比賽敲安的記錄追平哈斯默在2011年21歲時完成的記錄，而皇家隊史記錄保持者是巴特勒在2007年至2008年的連續14場比賽敲安。

小惠特的首轟也讓連續安打場次延續到11場。（美聯社）

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