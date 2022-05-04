晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》痛擊壞球！ 百大新秀榜首「高球式」生涯首轟出爐（影音）

2022/05/04 10:56

〔體育中心／綜合報導〕開季掙扎的百大新秀榜首小惠特（Bobby Witt Jr.）在今天不僅將連續安打場次延續到11場，更於2下以「高球式」的擊球，敲出生涯首轟。

小惠特在2局下面對紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）一顆內角偏低，且遠離好球帶的88英哩變速球，以打高球的方式擊出102.5英哩擊球初速的左外野方向417英呎的陽春彈，幫助球隊先馳得點。

小惠特生涯首轟出爐。（USA TODAY Sports）

小惠特雖然在季前的百大新秀排行榜名列榜首，且直接從大聯盟展開新人球季，不過適應不良的他在前10場比賽39打數僅有5安打，打擊率1成28。不過近期小惠特已逐漸適應大聯盟，連續11場比賽敲安，成為皇家隊史第三位能夠在22歲前連續10場有安打的球員，另外兩人分別是哈斯默（Eric Hosmer）與巴特勒（Billy Butler）。

小惠特連續11場比賽敲安的記錄追平哈斯默在2011年21歲時完成的記錄，而皇家隊史記錄保持者是巴特勒在2007年至2008年的連續14場比賽敲安。

小惠特的首轟也讓連續安打場次延續到11場。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。