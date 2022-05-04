NBA》剛開賽就被驅逐出場！灰熊後衛「肘擊」遭勇士主帥怒罵（影音）

Memphis' Dillon Brooks gets tossed for this foul on Golden State's Gary Payton II.



Two games, two ejections between the Warriors and Grizzlies.



@TSN_Sportspic.twitter.com/nTxWW5PfSX — The Athletic （@TheAthletic） May 4, 2022

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽第二輪戰況白熱化，金洲勇士今日面對曼菲斯灰熊第二戰剛開賽不到三分鐘，灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）就因為在防守勇士後衛小裴頓（Gary Payton II）上籃，被吹了一記二級惡意犯規而遭到驅逐出場。

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在第一節還剩9分08秒時，布魯克斯在快攻上籃時從背後追防，當時他在空中以手肘擊中了小裴頓的頭部。佩頓重重摔倒並以左手肘撐地，隨後痛苦地撐著左手。裁判透過回放比賽畫面給布魯克斯吹判一記二級惡意犯規並將其驅逐出場。

小裴頓隨後也退場接受X光檢查左手肘是否有問題。在犯規發生時，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）非常生氣，對裁判大喊大叫。直到布魯克斯被驅逐出場時，柯爾仍對其咆嘯「布魯克斯，他X的給我滾離這裡。」

今日布魯克斯被吹判二級惡意犯規也代表本系列賽連續兩場比賽有先發球員因為被吹判二級惡意犯規而驅逐出場。本系列第一場比賽，金洲勇士隊防守悍將格林（Draymond Green）僅打了17分鐘就因對克拉克（Brandon Clarke）二級惡意犯規被驅逐出場。

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