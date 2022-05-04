MLB》塞揚強投鮑爾生涯就此告終？美媒：大聯盟判了他死刑

鮑爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投鮑爾（Trevor Bauer）捲入性暴力醜聞後遭聯盟禁賽兩年，美媒悲觀認為，這位2020年塞揚得主大聯盟生涯可能已經走到盡頭。

鮑爾自去年被一名女子指控在性行為時施暴後，就遭行政停職，洛杉磯法院今年3月宣布不會起訴他，大聯盟則在上月決定將他禁賽兩年、324場比賽，也是聯盟自實施反家暴性侵政策後祭出最長的球監。

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《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）日前撰文指出，大聯盟此舉等於是判了鮑爾「死刑」，除了屆時禁賽期滿，鮑爾也已33歲、身手不知道還有幾成外，哪支球團會簽下這位形象重創的名投也值得商榷。

海曼直言，雖然鮑爾目前法律上沒有任何責任，但這是大聯盟最安全的做法，並點出從事件爆發以來幾乎沒有人為鮑爾發聲，一向做任何決定都是眾矢之的的聯盟這次也未受到輿論太多抨擊。

報導還爆料，就算聯盟未處以鮑爾禁賽，道奇隊也早就打算認賠殺出、與鮑爾分道揚鑣，「他在道奇只待半年，就跟很多主要球員不和了。」但海曼認為，鮑爾個性古怪、或者人緣不佳在棒壇早已不是新聞，「這些因素甚至不足以讓他禁賽一場，何況是整個生涯。」

文末提到，雖然大聯盟擁有比法律更高的標準，也沒有太多人能對鮑爾遭指控的作為作出辯護，「問題是這些有關年輕女性的種種事件是否需要判他死刑。」

海曼最後指出，「兩年的禁令表面上看起來很嚴重，但這是大聯盟目前最安全的作法，或許也是對那個令人討厭的失敗者唯一的方法。」認為聯盟是基於對鮑爾過往不佳的形象與輿論風向，才做出如此考量。

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