田徑》鏈球選手余雅倩赴日奪金 新竹縣長視訊致賀

新竹縣長楊文科（左）透過視訊，向赴日奪金的鏈球選手余雅倩（右）致賀。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣練球選手余雅倩最近在日本「2022織田幹雄田徑紀念賽」一擲便以64公尺34的成績破了全國紀錄，且勇摘金牌。縣長楊文科獲悉後特別透過視訊，跟已經回國人在防疫旅館隔離中的余雅倩視訊致賀，直誇她「實在太厲害了，感謝她為國家、為新竹縣爭光！」

楊文科同時也關心她近日在防疫旅館的居家隔離生活有無需要協助的地方。余雅倩表示，一切都好，她在房內甚至仍做自主訓練，只是空間較小，難免會有些受限。

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楊文科說，他很好奇她比賽時獲悉破紀錄時的心情，笑稱「因為我不曾體會過，真的很好奇是什麼感覺？」

余雅倩靦腆地說，她沒有想太多，就是專心地在比賽上，所以沒有太特別的感覺，直到比賽後才覺得很興奮，也很開心。她說著還秀出金牌，跟楊文科分享喜悅，2人就此隔空同框留念。

余雅倩希望政府與企業界都能夠多多看到體育選手的表現，給予體育選手更多資源和支援，她也希望自己可以更上層樓，有更多機會可以出國比賽，提升自己的參賽層級。楊文科則承諾，他會再研究如何著手給予協助。

縣府表示，余雅倩出身芎林國小、芎林國中，目前就讀國立台灣體育運動大學，去年才在全大運擲出64公尺12，打破全國紀錄，成為新科紀錄保持人。

上周她赴日本廣島縣參加「2022織田幹雄田徑紀念賽」，在陰冷的雨天中首擲先擲出59公尺82，第2擲成績61公尺64，第3擲雖然失敗，但第4擲漂亮創下64公尺34的佳績，不但再度刷新台灣全國紀錄，更一舉拿下金牌，而這成績也成為亞洲年度排名第一。

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