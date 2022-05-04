MLB》史上首位非裔總教練！太空人教頭貝克生涯2000勝達陣

太空人貝克達成生涯2000勝里程碑。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今以4：0完封水手，總教練貝克（Dusty Baker）成為史上第12位達成2000勝的教頭，也是史上第一位達成此里程碑的非裔總教練。

72歲的貝克從1993年執掌巨人兵符開始，今年已是帶兵的第25個球季，三度拿下聯盟最佳總教練，兩度率隊奪下聯盟冠軍，包括去年率領太空人淘汰紅襪封王，只可惜最後在世界大賽不敵勇士，那顆擦身而過的冠軍戒，至今仍是貝克未竟的目標。

請繼續往下閱讀...

對於成為首位達成此里程碑的黑人教頭，貝克賽後謙遜表示，率先想到的就是讓自己今天能站在這個位置上的所有人，包括父親、羅賓遜（Jackie Robinson）以及加斯頓（Cito Gaston）等非裔總教練，「對我來說，每個人都做出比我大的貢獻，而我還有任務需要完成。」

貝克也認為，既然已經達成這個里程碑，自己與球隊就可以放下紀錄，繼續往前邁進，「我覺得就像漢克阿倫（Hank Aaron）打出第715轟後，他也想讓這一切趕快過去、專注在球賽上。」1974年漢克阿倫打破聯盟貝比魯斯（Babe Ruth）紀錄時，貝克就站在打擊準備區見證那歷史性一刻。

值得一提的是，就在貝克達成生涯里程碑的今天，他效力國民高階1A的兒子達倫（Darren）也在同天的比賽擊出再見高飛犧牲打，幫助球隊拿下勝利，賽後他也告訴大聯盟官網：「爸爸總是不斷帶給我驚喜，他所有的成功透過努力與奉獻得來的，我恭喜他拿下2000勝、也對他是我爸爸感到無比驕傲。」

太空人貝克達成生涯2000勝里程碑。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法