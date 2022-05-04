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NBA》莫蘭特狂飆47分 灰熊擊敗勇士扳平戰局

2022/05/04 12:17

莫蘭特狂飆47分灰熊擊敗勇士、扳平戰局。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G2，灰熊在主場扳回一城，當家球星莫蘭特（Ja Morant）發威，全場出手31次投進15球，包括罰球13投12中，狂飆全場最高47分，寫下生涯季後賽新高，並帶領灰熊106：101擊敗勇士，系列賽扳成1：1平手。

勇士上半場外線命中率不佳，全隊三分球19投僅4中，命中率僅21%，半場打完陷入5分落後。勇士「浪花兄弟」K.湯普森半場攻下10分，柯瑞12投6中，進帳15分、5籃板和2助攻。至於灰熊莫蘭特則是12投7中，砍下23分、4籃板和5助攻。

第三節勇士急起直追，單節打出26：21的攻勢扳平戰局，雙方在決勝節決勝負。莫蘭特在末節持續主宰戰局，在最後3分鐘拿下9分，包括關鍵2罰全中，幫助球隊在主場收下勝利。

莫蘭特表示，「對方開賽策略就是放我投外線，我則勇於出手，且越投越有信心。上一場輸球後很沮喪，我也告訴隊友要放手一搏，一定要在G2取勝。」

勇士本場出現多名傷兵，包括小裴頓（Gary Payton II）和格林（Draymond Green）相繼掛彩。主帥柯爾則怒批，「這不是防守強硬，而是太髒了。」

勇士柯瑞攻下27分，表現最佳，波爾（Jordan Poole）替補上陣進帳20分，K.湯普森手感冰冷僅拿下12分，包括三分球12投僅2中；而勇士全場三分球出手38次只投進7球，成為吞敗主因。

勇士柯瑞（右）攻下27分。（美聯社）

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