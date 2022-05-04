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NBA》惡意犯規害勇士防守大將骨折 聯盟將決定是否再罰

2022/05/04 13:45

布魯克斯的犯規讓小裴頓的季後賽之旅恐怕已就此告終。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今日在西部季後賽第二輪G2不敵灰熊，更慘的是主力後衛小裴頓（Gary Payton II）更因為遭布魯克斯（Dillon Brooks）導致手肘骨折，而聯盟可能會因為布魯克斯的嚴重犯規，做出更進一步的懲處。

首節布魯克斯在防守小裴頓快攻時，用右手肘直接往對手的頭招呼過去，此舉導致小裴頓落地後左手肘重摔無法繼續奮戰，裁判也在經過電視輔助判決後給了布魯克斯二級惡意犯規，直接將他給驅逐出場。

小裴頓在退場後進行X光檢查，結果出爐顯示他的左手肘有骨折的現象，明天會進行核磁共振檢查，來看看他是否有更嚴重的傷勢。

而根據「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，聯盟將會決定是否對布魯克斯的嚴重犯規行為做出更進一步的懲處。

小裴頓被犯規後左手肘骨折，明天將會進行核磁共振檢查。（美聯社）

賽後總教練柯爾（Steve Kerr）被問到該犯規時說：「我不知道是否為蓄意，但很髒。我知道季後賽籃球的確會充滿肢體碰撞，所有人都會競爭且為任何事情奮鬥。但聯盟有個密碼，有個球員會遵守的密碼。你不能把一個人的賽季、生涯陷於危險當中。你不能把一個人從空中放倒，還是從頭部，最終導致他手肘骨折。」

柯爾隨後談起他對小裴頓的不捨：「他是個在聯盟掙扎6年的球員，然後終於找到家了。季後賽，這應該是個屬於他的時刻，然而他卻在半空中被對手打頭後落地。他打破了密碼，布魯克斯打破了密碼，這是我所看到的。」

小裴頓生涯自2016年起步，生涯前4個球季輾轉待過公鹿、湖人、巫師三隊，但加起來只打51場。上個賽季加入勇士後也只打10場比賽的他，本季躍身成為球隊的防守要角，出賽71場，平均有7.1分、3.5籃板、1.4抄截的好表現，不過由於骨折的因素，小裴頓本賽季恐怕已經提前告終。

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