NBA》惡意犯規害勇士防守大將骨折 聯盟將決定是否再罰

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊今日在西部季後賽第二輪G2不敵灰熊,更慘的是主力後衛小裴頓(Gary Payton II)更因為遭布魯克斯(Dillon Brooks)導致手肘骨折,而聯盟可能會因為布魯克斯的嚴重犯規,做出更進一步的懲處。

首節布魯克斯在防守小裴頓快攻時,用右手肘直接往對手的頭招呼過去,此舉導致小裴頓落地後左手肘重摔無法繼續奮戰,裁判也在經過電視輔助判決後給了布魯克斯二級惡意犯規,直接將他給驅逐出場。

小裴頓在退場後進行X光檢查,結果出爐顯示他的左手肘有骨折的現象,明天會進行核磁共振檢查,來看看他是否有更嚴重的傷勢。

而根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)透露,聯盟將會決定是否對布魯克斯的嚴重犯規行為做出更進一步的懲處。

賽後總教練柯爾(Steve Kerr)被問到該犯規時說:「我不知道是否為蓄意,但很髒。我知道季後賽籃球的確會充滿肢體碰撞,所有人都會競爭且為任何事情奮鬥。但聯盟有個密碼,有個球員會遵守的密碼。你不能把一個人的賽季、生涯陷於危險當中。你不能把一個人從空中放倒,還是從頭部,最終導致他手肘骨折。」

柯爾隨後談起他對小裴頓的不捨:「他是個在聯盟掙扎6年的球員,然後終於找到家了。季後賽,這應該是個屬於他的時刻,然而他卻在半空中被對手打頭後落地。他打破了密碼,布魯克斯打破了密碼,這是我所看到的。」

小裴頓生涯自2016年起步,生涯前4個球季輾轉待過公鹿、湖人、巫師三隊,但加起來只打51場。上個賽季加入勇士後也只打10場比賽的他,本季躍身成為球隊的防守要角,出賽71場,平均有7.1分、3.5籃板、1.4抄截的好表現,不過由於骨折的因素,小裴頓本賽季恐怕已經提前告終。

