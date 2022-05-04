MLB》大都會3奇兵竄出橫掃勇士 美媒：這就是DFA卡諾的原因

大都會日前將卡諾DFA。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會日前將明星二壘手卡諾（Robinson Canó）指定讓渡，留下來的奇兵今天就把握機會發揮，助隊在雙重賽橫掃衛冕軍勇士。

官網記者迪科莫（Anthony DiComo）今在報導中指出，若大都會當時選擇未將卡諾DFA，史密斯（Dominic Smith）與吉洛梅（Luis Guillorme）可能就會遭下放，或者30歲浪人外野手詹考斯基（Travis Jankowski）就是被捨棄的那一個。

請繼續往下閱讀...

大都會高層在做決定時聲稱決定名單時沒有考慮薪水、名聲、過往實績，而是完全出於戰力考量，上述幾位被留在名單的選手也把握機會做出貢獻，詹考斯基今擔任雙重賽首戰先發開路先鋒、3打數2支安打跑回3分、有1次盜壘成功；吉洛梅則擔任先發游擊手，單場選到2保送、跑回1分，助隊以5：4拿下勝利。

詹考斯基（右）今在雙重賽首戰進入先發打線把握機會建功。（法新社）

史密斯則在雙重賽第二戰擔任先發一壘手，首局就從勇士先發投手萊特（Kyle Wright）手中敲出帶有2分打點的二壘安打，終場大都會以3：0贏球。

迪科莫在文末指出，大都會之所以會讓渡卡諾就是因為知道其他球員比這位名氣響亮的高薪球員更適合待在球隊，左打的史密斯與右打的戴維斯（J.D. Davis）可以輪流分擔守備工作、吉洛梅是內野活棋、詹考斯基有速度。

「當然，大都會仍希望卡諾可以留在球隊，因為他深受大家喜愛，但可惜他沒有產出，而其他被留下來的人有。」迪科莫寫道。

史密斯今敲出致勝長打。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法