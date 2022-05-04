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NBA》公鹿始料未及！塞爾提克「奇兵」打出生涯代表作重挫衛冕軍

2022/05/04 15:25

G.威廉斯（左）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍公鹿可能從來沒想過會栽在他手上，塞爾提克三年級生G.威廉斯（Grant Williams）今天在東部次輪季後賽G2砍進生涯新高6顆三分球、攻下21分，不僅進攻有所貢獻，防守「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）也頗有一套，成為綠衫軍贏球的一大功臣。

23歲的G.威廉斯是2019年選秀首輪22順位被塞爾提克相中，本季已經站穩綠衫軍的輪替陣容，只是他前方還有兩大得分戰將J.布朗（Jaylen Brown）、塔圖姆（Jayson Tatum），他上場主要工作還是以防守為主。

G.威廉斯本季例行賽平均7.8分、3.6籃板，在進攻表現確實不起眼，但今天他用三分球造成公鹿重傷害，他替補出發14次出手、命中7球，包括三分球9投6中，攻下生涯季後賽新高21分。

事實上，G.威廉斯在過去27場季後賽中，直到上一輪對籃網的系列戰，才兩度得分突破雙位數，其他25場得分都是個位數，想不到今日大爆發，成為贏球的功臣。此外，他生涯例行賽單場最多三分球也只有5顆，此仗6顆更是生涯新猷，公鹿可能真的沒想到會被他射得暈頭轉向。

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