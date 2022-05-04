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拳擊》新量級新戰術 黃筱雯全新出擊征戰世錦賽

2022/05/04 15:49

黃筱雯。（資料照，記者塗建榮攝）

〔中央社〕新的量級、新的戰術，今年世界女子拳擊錦標賽，教練劉宗泰希望看見全新的黃筱雯，這也是師徒倆相隔近9個月再次踏上國際擂臺，另一方面也是替9月的杭州亞運備戰暖身。

2022世界女子拳擊錦標賽將於5月6日起至21日，在土耳其伊斯坦堡登場，台灣將派出7名女將參賽，預計明晚搭機啟程，而去年在東京奧運摘銅的黃筱雯也將出征，這是她自奧運結束後的首場國際賽。

劉宗泰透露，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，奧運結束後黃筱雯就沒在國際賽上亮相，更沒有出國移地訓練，這一次世錦賽主要目的，就是了解愛徒目前狀況，並為接下來的亞運做準備。

今年世錦賽的量級與亞、奧運並不同步，因此黃筱雯將從原本的51公斤級改打54公斤級，劉宗泰透露，正因很久沒有出賽，所以黃筱雯對今年世錦賽鬥志非常高昂，「唯一會讓我擔心的是，她在場上的心態太急躁。」

雖沒打算給黃筱雯任何成績上的壓力，但劉宗泰也不是完全沒有準備，他神秘地表示，近來黃筱雯已練了一套全新打法，希望這次比賽可以派上用場。

雖然明天就要飛往土耳其，黃筱雯今天依舊正常操課，劉宗泰透露，上午訓練結束後愛徒體重為53.7公斤，一切都在控制範圍內，剩下就等抵達土耳其後大顯身手。（編輯：屈享平）1110504

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